Axel Witsel exclut tout retour au Standard de Liège

Axel Witsel a confirmé qu'il ne prolongera pas à Gérone et a exclu tout retour au Standard de Liège, malgré la fin imminente de son contrat en Liga.

Axel Witsel a confirmé qu'il ne prolongera pas à Gérone et a exclu tout retour au Standard de Liège, malgré la fin imminente de son contrat en Liga .

Le Liégeois a évolué en Liga avec Gérone, club relégué, au cours des deux dernières saisons. Son contrat, qui expire dans deux semaines, ne sera pas renouvelé. Axel Witsel a déclaré lors d'une conférence de presse à Renton, aux États-Unis, que 'je ne pense pas que je resterai à Gérone'. Il a ajouté que 'je suis libre de tout contrat' et qu'il a 'envie de continuer'.

Le Liégeois a également évoqué la possibilité d'un retour en Belgique, mais a exclu tout retour au Standard de Liège.

'Un retour en Belgique est exclu', a-t-il déclaré. 'Je sais qu'on parle du Standard. J'aime ce club, mais je tiens à être clair. Je n'y retournerai pas'.

Axel Witsel a également évoqué la difficulté d'un retour en Belgique, en particulier pour des joueurs qui ont déjà connu le succès ailleurs.

'Un retour en Belgique n'est jamais simple, surtout quand on a déjà connu le succès ailleurs', a-t-il déclaré. Le Liégeois a également évoqué la possibilité d'un retour en Liga, mais a ajouté que 'je suis ouvert à tout'.

'C'est aussi l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on a 37 ans', a-t-il déclaré. Enfin, Axel Witsel a évoqué la finale de l'Euro des moins de 17 ans, où la Belgique a battu la France 2-1 en demi-finale, jeudi, à Tallinn, en Estonie. La Belgique s'est qualifiée pour la finale de l'Euro U17, ce qui constitue une première pour le pays





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