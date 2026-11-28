Chute spectaculaire d'Axelle Red lors d'un concert à l'OM de Seraing. L'artiste a dû quitter la scène et l'événement a été définitivement annulé.

La soirée du samedi soir à Seraing, en région liégeoise, a connu une interruption brutale lorsque la chanteuse belge Axelle Red a chuté sur scène. L'événement musical organisé à l'OM de Seraing a pris fin prématurément, laissant le public et les organisateurs dans une situation inattendue et préoccupante. Cette annulation soudaine met un terme à une prestation qui devait marquer une nouvelle étape dans la carrière de l'artiste.

Déroulement de la chute sur la scène de l'OM

Selon les témoignages recueillis directement sur place, l'accident s'est produit environ vingt minutes après le début du spectacle. Un spectateur nommé Eric a signalé l'incident via notre bouton Orange Alertez-nous, décrivant une scène où la chanteuse, vêtue de très hauts talons, est tombée en arrière. Elle aurait tenté de se rattraper avec sa main, ce qui a semble-t-il blessé son poignet ou son bras de manière visible.

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Confirmation de l'annulation du spectacle

L'organisateur de l'événement a annoncé publiquement à l'assistance qu'Axelle Red se rendait à l'hôpital pour être examinée. Cette annonce a conduit à la décision définitive d'annuler le reste du concert pour cette date. L'artiste belge a été prise en charge par les services médicaux d'urgence avant d'être transférée vers un établissement de soins, laissant les billets invités à une date ultérieure.

Contexte du retour discographique d'Axelle Red

Cette interruption survient dans un contexte particulier pour la chanteuse, qui fait son retour sur les devants de la scène après une période de silence discographique de huit ans. Axelle Red, célèbre pour ses tubes internationaux tels que Sensualité et Parce que c'est toi, a repris le chemin des studios pour préparer une nouvelle émission. Ce retour attendu devait être célébré lors de cette série de concerts à travers le pays.

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Nouvel album Gentille Anarchiste en préparation

Le nouvel album d'Axelle Red, intitulé Gentille Anarchiste, est prévu pour une sortie le 12 mars 2027. Cette date lointaine indique que les projects de l'artiste sont encore en phase de développement. La chute survenue à Seraing n'a pas affecté la planification de cet album, qui restera un projet central pour la suite de la carrière de la chanteuse belge.

Impact sur le public et suites de l'événement

Le concert de l'OM à Seraing n'a pas été en mesure de confirmer officiellement les détails médicaux de la chanteuse ce samedi soir. Les spectateurs ont dû quitter la salle avec la certitude que l'événement était reporté à une autre date. Cet incident rappelle les risques physiques liés aux performances live, notamment lorsqu'elles incluent des éléments de mise en scène complexes ou des conditions vestimentaires contraignantes.