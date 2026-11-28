La chanteuse belge Axelle Red a été contrainte d'arrêter son spectacle à Liège après une chute. Son manager confirme des blessures et l'avenir de sa prochaine date à Bruxelles reste incertain.

La chanteuse belge Axelle Red a subi une chute inattendue lors de son concert à Liège, ce qui a entraîné l'arrêt immédiat de la représentation. Son manager a confirmé les faits auprès du média VRT NWS, précisant que la musicienne a ressenti une douleur trop intense pour poursuivre sa prestation sur scène.

Détails de la chute et état de santé actuel

L'événement s'est produit ce soir au cours du spectacle donné à Liège, après une série de représentations prévues en Belgique pour célébrer la sortie de son nouvel album. Axelle Red s'est retrouvée contrainte d'interrompre son performance en raison de la douleur provoquée par sa chute, qui l'a touchée au niveau de la main ou du poignet. Malgré cette blessure, son manager a indiqué à la presse qu'une visite à l'hôpital n'était pas envisagée dans l'immédiat.

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Cette interruption prématurée du spectacle de Liège survient quelques jours seulement après sa précédente appearance à Anvers. La chanteuse avait en effet tenu un concert à la salle le Roma à Anvers il y a deux jours, avant de se rendre à Seraing pour le spectacle liégeois. Cette séquence de dates faisait partie de sa tournée automnale visant à promouvoir sa future œuvre discographique.

Incidence sur la programmation bruxelloise

La principale conséquence immédiate de cet incident concerne la programmation future de la artiste. Il n'est actuellement pas possible de confirmer si le concert d'Axe Red, prévu pour demain à l'Ancienne Belgique (AB) à Bruxelles, pourra se tenir normalement. La direction du lieu et l'équipe de production doivent maintenant évaluer l'état de santé de la chanteuse pour prendre une décision concernant la poursuite de la tournée.

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Cette incertitude pèse sur les milliers de fans qui avaient prévu de se rendre à la salle bruxelloise. La programmation de l'Ancienne Belgique pour demain reste en suspens, dans l'attente d'une confirmation officielle concernant la capacité de la star belge à assurer sa prestation après seulement quelques heures de repos.

Un automne chargé et une reconnaissance récente

Axelle Red traverse une période particulièrement intense sur le plan professionnel, marquée par la préparation de la sortie d'un nouveau studio album prévu pour l'année prochaine. Cet album marque la fin d'une attente de plus de huit ans depuis la publication de son précédent opus. Pour célébrer cette échéance musicale majeure, elle a initié cet automne une série de trois shows de lancement destinés au public belge.

La carrière de la chanteuse a été couronnée début cette année par la récompense du prix Lifetime Achievement lors des MIA, les plus prestigieuses récompenses de la musique flamande. Cette distinction soulignait l'impact durable de sa carrière musicale, dont le public belge attend impatiemment la suite avec ce prochain album et ces différentes étapes de sa tournée de promotion.