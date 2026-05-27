Baby-reuzenaronskelk in bloei in Plantentuin Meise

In de Plantentuin Meise staat opnieuw een reuzenaronskelk in bloei, ditmaal een baby-exemplaar van slechts 121 centimeter hoog. Dit is het resultaat van een succesvolle bestuiving 9 jaar geleden. De reuzenaronskelk is een zeldzame plant geworden, maar in de plantentuin bloeien ze volop. Vanaf vandaag kan je het mini-exemplaar bewonderen, maar moet je snel zijn, want de bloei duurt slechts 48 tot 72 uur.

De Plantentuin Meise mag opnieuw uitpakken met een primeur. Voor het eerst bloeit er een reuzenaronskelk waarvan de bestuiving in de Plantentuin zelf gebeurde. Dat was in 2017 toen er op hetzelfde moment 2 reuzenaronskelken in bloei stonden.

“Het is de 1e keer dat we in de Plantentuin Meise de volledige cyclus, van bestuiving tot een volledige bloeiwijze, met succes hebben doorlopen”, klinkt het trots. En dat is goed nieuws, want de reuzenaronskelk (Amorphophallus titanum), ook wel bekend als de lijken - of penisplant, is een zeldzame plant geworden. De bloem is afkomstig uit de tropische regenwouden van het Indonesische eiland Sumatra.

Maar aangezien er meer en meer tropisch regenwoud verdwijnt, is de reuzenaronskelk in het wild met uitsterven bedreigd. Maar in de plantentuin van Meise bloeien de reuzenaronskelken wel volop. Zo is de baby-reuzenaronskelk het 22ste exemplaar dat er in bloei staat. Opvallend, de kleine aronskelk is slechts 1.21 meter hoog, terwijl de andere exemplaren ruim 3 meter zijn.

Vanaf vandaag kan je het mini-exemplaar bewonderen. Al moet je snel zijn, want de bloei van de reuzenaronskelk duurt slechts 48 tot 72 uur. En vergeet ook niet de bijzondere geur die de bloem verspreidt, een geur van rottend vlees.





