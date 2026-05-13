Babymelk van Nutrilon herontdekt door foutenlevering

Babymelk van Nutrilon is opnieuw in de verkoop geraakt, zijn enkele loten door een leveringsfout onterecht opnieuw verkocht. Dit heeft Danone bekend gemaakt. Mediamarkt en een aantal Belgische apotheken waren hierbij betrokken. Het gaat om verschillende producten met verschillende lotnumbers en houdbaarheidsdatums. Het lijkt er op dat er bij een van de leveranciers, Medi-Market, enkele producten incorrectly zijn verkocht tussen de periode van 22 april en 13 mei 2023.

Babymelk van Nutrilon , die eerder uit voorzorg uit de handel was gehaald wegens een mogelijke besmetting met de giftige stof cereulide, is door een leveringsfout opnieuw in de winkelrekken beland.

Het gaat om verschillende verkooppunten van Medi-Market en een aantal Belgische apotheken. Het is uitgekomen dat er 2 loten van Nutrilon Profutura onterecht opnieuw verkocht zijn: Nutrilon Profutura Duobiotik 1.800 g met lotnummer 20270604 en houdbaarheidsdatum 4 juni 2027 en Nutrilon Profutura Duobiotik 2.800 g met lotnummer 20270512 en houdbaarheidsdatum 12 mei 2027. Dit tweede lot is door Phoenix verdeeld tussen 28 april en 13 mei onder verschillende apotheken.

De producten bevatten arachidonzuurolie die besmet is met de toxine cereulide, wat voor een giftige stof zorgt die wordt geproduceerd door een bacterie. Dit kan dan leiden tot braken en waterige diarree, wat lijkt op de symptomen van buikgriep...





