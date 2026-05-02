Bagarre au couteau à Laeken : Plusieurs blessés graves sur la place Émile Bockstael

Une violente bagarre au couteau a éclaté vendredi soir sur la place Émile Bockstael à Laeken, blessant gravement trois personnes. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'incident et identifier les auteurs.

Une violente altercation impliquant des armes blanches a éclaté vendredi soir sur la place Émile Bockstael, dans le quartier de Laeken à Bruxelles , laissant plusieurs personnes grièvement blessées.

L'incident, signalé par un témoin via la plateforme d'alerte citoyenne de la RTBF, a mobilisé d'importants moyens de police et de secours. Les faits se sont déroulés aux alentours de 21h50, près de la rue Lanneau, et ont rapidement dégénéré en une bagarre générale où des individus se sont attaqués à l'aide de couteaux et d'autres objets contondants.

Les premiers policiers arrivés sur les lieux ont immédiatement été confrontés à une scène chaotique, avec plusieurs victimes présentant des blessures par coupure. Ils ont rapidement prodigué les premiers soins aux blessés, en attendant l'arrivée des équipes médicales. Un périmètre de sécurité a été établi afin de faciliter l'intervention des secours et de préserver les indices potentiels. Au total, trois personnes ont été transportées à l'hôpital pour recevoir des soins.

Bien que les blessures soient sérieuses, les autorités ont indiqué que leur pronostic vital n'est pas engagé. Les victimes seront auditionnées dès que leur état de santé le permettra, afin de recueillir leurs témoignages et de reconstituer le déroulement précis des événements. L'enquête devra déterminer les causes de cette bagarre et identifier les auteurs des violences. L'enquête, menée sous la supervision du parquet de Bruxelles, est en cours.

Les enquêteurs ont relevé des indices sur place, notamment des fragments de verre provenant d'une bouteille brisée, qui pourraient être liés à l'altercation. Le laboratoire de la police fédérale a également été dépêché sur les lieux afin de procéder à des analyses plus approfondies et de rechercher d'autres éléments de preuve. Les autorités n'ont pas encore communiqué sur le mobile de cette bagarre, mais plusieurs pistes sont envisagées, notamment un différend personnel ou une altercation liée à des activités illicites.

La police continue d'interroger les témoins et de visionner les images de vidéosurveillance afin de faire la lumière sur cette affaire. La place Émile Bockstael, habituellement un lieu de rencontre convivial, a été le théâtre d'une soirée de violence qui a choqué les habitants du quartier.

Les riverains ont exprimé leur inquiétude face à la montée de la criminalité dans le secteur et ont demandé aux autorités de renforcer la présence policière et de prendre des mesures pour assurer leur sécurité. La police a renforcé ses patrouilles dans le quartier afin de prévenir de nouveaux incidents et de rassurer la population. L'enquête se poursuit activement et les auteurs de ces violences seront traduits en justice





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Laeken Bagarre Couteau Blessés Police Bruxelles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alexander Blockx en Demi-Finale à Madrid : Une Performance HistoriqueLe jeune Belge Alexander Blockx continue son incroyable parcours au Masters 1.000 de Madrid en atteignant les demi-finales après avoir battu le tenant du titre Casper Ruud. Une victoire qui pourrait le propulser dans le top 40 mondial et lui permettre de devenir le numéro 1 belge.

Read more »

Majorque : Une touriste belge rétracte son accusation de violUne affaire de viol présumé à Magaluf, Majorque, a pris une tournure inattendue. Une touriste belge de 22 ans a déclaré aux médecins que les rapports sexuels étaient consentis et ne souhaite pas porter plainte, entraînant la libération du suspect français de 26 ans. Une enquête est toujours en cours.

Read more »

« Ceci n’aurait pas dû être divulgué… » : Bart De Wever agacé par une fuite sur une task force secrèteBart De Wever regrette la fuite sur une task force dédiée à l’usine Volvo de Gand, assurant qu’il ne s’agit pas d’une menace immédiate mais d’anticiper l’avenir industriel, dans un contexte d’inquiétudes syndicales sur l’emploi.

Read more »

Belgique et Chine renforcent leur coopération pour la rénovation du pavillon chinois de LaekenLe chef de la diplomatie belge a visité Pékin pour discuter de la rénovation du pavillon chinois de Laeken avec des experts du Musée du Palais impérial. La collaboration vise à restaurer ce symbole du dialogue culturel entre l'Asie et l'Europe, dont la rénovation débutera cette année et se terminera en 2028.

Read more »

Procès à Mons Expo : Une cour d'assises exceptionnelle mise en placeFace à l'ampleur du procès, la justice utilise Mons Expo pour accueillir les nombreux participants et assurer le bon déroulement des débats, avec des mesures d'organisation, de sécurité et de confort spécifiques.

Read more »

Russie : Une vague d'émigration et une contestation croissante face aux restrictionsL'intérêt pour l'émigration en Russie est en forte hausse, alimenté par les restrictions croissantes et les préoccupations sécuritaires. La popularité de Poutine diminue, tandis que des voix critiques émergent, même au sein de ses partisans.

Read more »