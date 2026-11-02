Bahamas : Le Premier ministre ouvert à une république sous la visite de Charles III

Philip Davis indique son ouverture à la fin de la monarchie lors de la visite de Charles III en octobre 2026, soulignant la nécessité d'un référendum populaire.

Lors de sa visite officielle dans l'archipel des Caraïbes, du 27 au 29 octobre 2026, le roi Charles III a entretenu des discussions avec le Premier ministre bahaméen Philip Davis à Nassau. Ce dernier a manifesté son ouverture à la perspective de transformer les Bahamas en une république, mettant fin au règne de la Couronne britannique dans le pays. Cette déclaration marque un tournant significatif dans les relations entre le Royaume-Uni et son ancien territoire.

Déclarez l'ouverture à la république bahaméenne

Philip Davis a confirmé son intérêt pour un changement de statut constitutionnel lors d'un échange rapporté par le quotidien britannique The Mirror le 30 octobre. Il a explicitement indiqué qu'il était favorable à cette idée, tout en précisant que la décision finale ne lui appartient pas seul. Selon le chef du gouvernement, l'avenir de la monarchie aux Bahamas est une question qui relève exclusivement de son peuple. Cette position nécessite obligatoirement la tenue d'un référendum pour être validée démocratiquement.

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Processus référendaire et souveraineté populaire

Le Premier ministre a souligné que cette consultation populaire ne figure pas actuellement à l'ordre du jour législatif de son mandat. Il a cependant assuré qu'il se conformerait scrupuleusement à la volonté des Bahaméens si le sujet venait à être soumis à vote. L'indépendance du pays a été acquise en juillet 1973, mais le monarque britannique reste toujours le chef d'État. Un passage à la république suivrait l'exemple établi par la Barbade en 2021, marquant une nouvelle étape post-coloniale.

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Reconnaissance historique et réparations complexes

La tournée caribéenne du roi Charles III s'inscrit dans un contexte marqué par les demandes de réparations liées à l'esclavage. Plusieurs voix appellent à des excuses officielles et à des compensations financières. Philip Davis a estimé que les réparations ne devaient pas se limiter à l'argent, évoquant l'éducation, la formation et la reconnaissance. Il a toutefois admis que des compensations financières directes pourraient représenter un défi majeur pour son gouvernement. Le souverain a reconnu les grandes souffrances du passé lors d'un rassemblement à Nassau, montrant une approche empathique.

Conséquences géopolitiques et prochaines étapes

Cette visite officielle offre une plateforme pour discuter de l'avenir institutionnel de l'archipel. Le roi Charles III a également fait face à des défis logistiques, comme une violente averse à Antigua-et-Barbuda. La déclaration de Philip Davis pourrait influencer les dynamiques régionales et les relations diplomatiques futures. Les prochaines étapes dépendront de la mobilisation de l'opinion publique et des discussions parlementaires à venir.