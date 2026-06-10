Baisse de 3,9 % du nombre de naissances en Belgique en 2025

Statbel rapporte une diminution de 4.431 naissances en 2025 par rapport à la moyenne 2021-2024, avec des disparités régionales.

En Belgique , le taux de natalité a enregistré une baisse significative de 3,9 % en 2025 par rapport à la moyenne annuelle des années 2021 à 2024, selon les données publiées par Statbel , l'office belge de statistique.

Le nombre total de naissances sur le territoire belge s'élève à 108.033 pour l'année 2025. Ce chiffre représente une diminution de 4.431 naissances par rapport à la moyenne des quatre années précédentes. Par rapport à l'année 2024 prise isolément, le nombre de naissances reste presque stable, avec une variation négligeable.

Ces chiffres mettent en lumière une tendance à la baisse de la fécondité, une observation que les statisticiens analyseront plus en détail Statistiquement, la comparaison avec la moyenne 2021-2024 ne tient pas compte de l'évolution démographique, notamment de la baisse du nombre de femmes en âge de procréer et des changements dans la structure par âge de la population. Des recherches complémentaires devront déterminer l'impact de ces facteurs sur le nombre de naissances





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