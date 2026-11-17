Sciensano révèle une diminution de 7% des diagnostics VIH en Belgique en 2025. L'organisme public détaille les tendances épidémiologiques et les défis restants.

Sciensano a publié ses dernières données épidémiologiques concernant le VIH en Belgique pour l'année 2025. Le rapport officiel confirme que 603 personnes ont reçu un diagnostic de VIH au cours de cette période. Ce chiffre représente une baisse de 7 pour cent par rapport aux statistiques enregistrées en 2024. Cette tendance à la baisse constitue une évolution positive dans la lutte contre la propagation du virus.

Analyse des diagnostics par groupe démographique

La répartition des 603 nouveaux cas détectés montre une dominance certaine chez les hommes et femmes hétérosexuels, qui représentent 51 pour cent des diagnostics avec 312 cas. Les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes constituent la deuxième catégorie majeure, comptabilisant 41 pour cent des infections, soit 249 diagnostics. La diminution la plus significative s'observe précisément au sein de ce second groupe, en particulier parmi les hommes de nationalité belge.

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Cette baisse marquée chez les hommes belges ayant des rapports avec des hommes est considérée comme un signe encourageant. Elle suggère que les stratégies de prévention actuelles touchent davantage cette population cible. Les experts notent que l'accès aux méthodes de prévention progresse, modifiant ainsi la dynamique de l'épidémie dans cette communauté spécifique depuis plusieurs années.

Rôle de la PrEP et limites de l'éradication

Jessika Deblonde, experte de Sciensano, explique que la réduction des diagnostics peut s'expliquer par une adoption plus large de la prophylaxie pré-exposition, connue sous le nom de PrEP. Ce traitement médicamenteux permet de prévenir l'infection par le VIH et devient de plus en plus accessible. Cependant, Sciensano insiste sur le fait que cette baisse ne signifie pas que l'épidémie est sous contrôle total.

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Les responsables sanitaires rappellent que les hommes belges ayant des rapports avec des hommes restent le groupe le plus affecté par les nouveaux diagnostics dans le pays. L'éradication du VIH et du sida en tant que problème de santé publique d'ici 2030, comme le vise l'Union européenne, apparaît encore comme un objectif lointain et non encore atteint.

Défis spécifiques des populations d'Afrique subsaharienne

Une attention particulière est portée aux 91 diagnostics survenant chez des femmes d'origine subsaharienne africaine au sein de la population hétérosexuelle. Cette réalité identifie cette population comme un autre groupe clé dans la surveillance épidémiologique belge. Jessika Deblonde souligne que les personnes d'origine subsaharienne africaine souffrent souvent d'un diagnostic tardif de l'infection.

Ce diagnostic tardif ne signifie pas nécessairement un manque d'accès aux tests sur le territoire belge après l'arrivée des migrants. Il arrive fréquemment que les personnes aient contracté le VIH avant leur migration. Néanmoins, il reste crucial d'offrir des opportunités de test adaptées dès l'installation en Belgique pour détecter l'infection précocement et orienter rapidement vers les soins appropriés.

Nécessité d'une prévention sur mesure et gratuite

Sensua, le centre d'expertise flamand pour la santé sexuelle, valide ces chiffres mais attire l'attention sur la complexité de la prévention future. Boris Cruyssaert, porte-parole de l'organisation, affirme que la prévention doit devenir une affaire de personnalisation. Chaque groupe cible nécessite une approche distincte et adaptée à sa culture et à ses besoins spécifiques.

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Par exemple, Sensua développe des actions spécifiques pour les hommes ayant des rapports avec des hommes issus d'Amérique latine, tout en utilisant des méthodes différentes pour les communautés africaines. Une barrière économique demeure pour les jeunes, notamment le coût des préservatifs. La mise en place d'un système de distribution gratuite pour les jeunes est présentée comme une mesure nécessaire pour renforcer l'efficacité des stratégies de prévention.