Baisse de la natalité en Belgique : une chute de 3,9 % en 2025

Selon Statbel, le nombre de naissances en Belgique a diminué de 3,9 % en 2025 par rapport à la moyenne 2021-2024, avec 108 033 bébés nés. La Wallonie enregistre la plus forte baisse (7,3 %), suivie de Bruxelles (6,2 %) et de la Flandre (1,6 %).

Selon les derniers chiffres de Statbel , l'office belge de statistique, la Belgique a connu une baisse significative de sa natalité en 2025. Avec 108 033 naissances enregistrées, le pays a observé une diminution de 3,9 % par rapport à la moyenne annuelle des années 2021 à 2024.

Ce déclin, qui représente 4 431 naissances de moins que la période de référence, interpelle les démographes et les autorités publiques. Bien que le nombre de naissances soit resté quasiment stable par rapport à 2024, la tendance sur le moyen terme montre un fléchissement notable. Toutes les régions du pays sont concernées, mais avec des intensités variables. La Wallonie est la région la plus touchée avec une baisse de 7,3 %, soit 2 521 naissances de moins que la moyenne.

Bruxelles-Capitale suit avec une diminution de 6,2 % (900 naissances de moins), tandis que la Flandre affiche une baisse plus modeste de 1,6 % (1 011 naissances de moins). Ces disparités régionales reflètent des contextes socio-économiques et démographiques différents, mais la tendance générale est celle d'une fécondité en berne. Cette évolution s'inscrit dans un contexte plus large de baisse de la natalité dans de nombreux pays européens.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène : l'incertitude économique, le coût de la vie, les difficultés d'accès au logement, ou encore les aspirations personnelles des couples qui retardent ou renoncent à avoir des enfants. En Belgique, le vieillissement de la population et la diminution du nombre de femmes en âge de procréer jouent également un rôle.

Statbel précise que sa comparaison ne tient pas compte de l'évolution de la structure par âge de la population féminine, ni des variations dans le nombre de femmes en âge de procréer. Des analyses complémentaires sont nécessaires pour isoler l'impact de ces facteurs démographiques. Les experts appellent à une vigilance accrue, car une baisse soutenue de la natalité pourrait avoir des conséquences à long terme sur le marché du travail, les systèmes de retraite et la croissance économique.

Face à ce constat, les décideurs politiques sont invités à réfléchir à des mesures de soutien à la parentalité : aides financières, services de garde d'enfants plus accessibles, politique de logement adaptée, ou encore meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Certaines régions, comme la Flandre, semblent mieux résister grâce à des politiques familiales plus généreuses, mais l'écart avec la Wallonie et Bruxelles interroge.

Au-delà des chiffres, cette tendance soulève des questions fondamentales sur l'avenir démographique de la Belgique et sur les valeurs de la société. Alors que le pays continue d'accueillir des immigrants, le solde naturel négatif pourrait être compensé par l'immigration, mais cela ne résout pas les causes profondes de la baisse de la natalité. Des recherches approfondies sont nécessaires pour comprendre les motivations des familles et adapter les politiques publiques en conséquence





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