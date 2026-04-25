Baisse de la popularité de Trump : Inflation, carburant et image controversée

Les chiffres d'approbation de Donald Trump chutent en raison de l'inflation, de la hausse des prix du carburant et d'une image controversée le représentant comme Jésus, selon le professeur Bart Kerremans.

Les chiffres d'approbation de Donald Trump en tant que président des États-Unis ont considérablement diminué au cours de la dernière année. Les principales raisons sont l'inflation et la forte augmentation des prix à la pompe, explique le professeur de politique internationale Bart Kerremans (KU Leuven).

Alors que Donald Trump bénéficiait du soutien de 52 % des Américains au début de son deuxième mandat en tant que président des États-Unis, son appréciation est aujourd'hui tombée à moins de 40 %. Cela ressort de divers sondages, qui pointent tous dans la même direction. Le professeur Bart Kerremans, spécialisé dans la politique américaine, identifie trois raisons principales à cette baisse. La raison prédominante est sans conteste l'économie, et plus particulièrement les prix des carburants.

'C'est extrêmement tangible', souligne le professeur dans Terzake. En raison du blocus du détroit d'Ormuz, conséquence de la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran, les prix du carburant ont fortement augmenté aux États-Unis ces derniers temps. Jusqu'au début de la semaine dernière, on pouvait presque voir les prix à la pompe grimper en temps réel.

Le professeur Kerremans a passé les dernières semaines aux États-Unis et a pu constater par lui-même l'augmentation des prix de l'essence et surtout du diesel.

'Jusqu'au début de la semaine dernière, on pouvait presque voir les prix à la pompe grimper en temps réel', raconte-t-il avec une pointe d'ironie. Il a observé une légère baisse des prix ce week-end, mais ces prix élevés continuent de peser sur Trump, car ils préoccupent les Américains.

'La voiture est reine en Amérique', constate-t-il. Par conséquent, les Américains se rendent souvent à la pompe et sont confrontés à la réalité des prix. Pour les particuliers, il s'agit principalement de l'essence, mais le diesel, qui a également considérablement augmenté, représente une menace pour le pouvoir d'achat des Américains.

'L'augmentation du prix du diesel affecte fortement le secteur des transports', note Kerremans. 'Et de cette manière, la hausse des prix du carburant commence à se répercuter fortement sur les prix des produits dans les supermarchés. ' La voiture étant reine en Amérique, les prix élevés du carburant constituent un problème pour Trump. Outre l'économie, la guerre persistante contre l'Iran porte également préjudice à Trump sur le plan intérieur.

Bien qu'il tente de minimiser l'impact, cela nuit à son image auprès de ses partisans, selon le professeur Kerremans. Il ne s'attend pas à ce que les partisans fidèles modifient leur comportement de vote, mais cela alimente les critiques à l'égard du président Trump.

Enfin, un troisième élément contribue à l'érosion du soutien à Trump : le fait qu'il ait publié il y a deux semaines une image générée par l'IA le représentant comme Jésus. Une partie des partisans religieux conservateurs de Trump ont mal réagi à cette image, conclut le professeur Kerremans. Cette action a suscité l'indignation au sein d'une frange de son électorat, particulièrement parmi les conservateurs religieux qui ont perçu cela comme un manque de respect.

L'impact de cette image, bien que difficile à quantifier précisément, contribue à un sentiment général de désillusion et de remise en question de la figure de Trump. La conjonction de ces facteurs – l'inflation, les prix du carburant, la guerre en Iran et l'image controversée – crée un contexte défavorable pour le président Trump, qui voit son taux d'approbation continuer à décliner.

L'avenir politique de Trump dépendra de sa capacité à répondre à ces défis et à regagner la confiance des électeurs américains





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