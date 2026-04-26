Baisse drastique du RIS cohabitant : une famille au bord du gouffre

Une réforme du gouvernement réduit de moitié l'allocation d'une famille, mettant en péril leurs études et leur quotidien. Des associations se mobilisent contre cette mesure jugée injuste et discriminatoire.

Corentin, un jeune homme, se retrouve avec seulement 200 euros par mois pour vivre depuis mars 2026, suite à une réforme gouvernementale. Auparavant, il bénéficiait de 415 euros au titre du revenu d’intégration sociale ( RIS ) pour cohabitants, une aide destinée aux personnes en grande précarité .

Cette réforme, initiée par le gouvernement Arizona, a divisé son allocation par deux. Il vit avec sa sœur Floriana et leur mère, toutes deux au chômage, partageant le même loyer. Corentin explique qu'avec ces 200 euros, il doit couvrir ses frais de transport (abonnement de train, essence) et ne peut plus subvenir à ses besoins essentiels, envisageant même d'abandonner ses études. La situation de Floriana est similaire.

Étudiante en dernière année de psychologie, elle percevait également le RIS cohabitant, qui a été réduit de plus de moitié. Elle travaille à l'opéra La Monnaie pour compléter ses revenus, mais cette opportunité est temporaire. L'année prochaine, un stage à temps plein l'empêchera de travailler. Elle souligne que l'aide sociale était indispensable pour leur survie financière et que la situation actuelle est insoutenable.

La famille essaie de s'entraider, Corentin et Floriana aidant leur mère avec les courses. Ils n'étaient pas préparés à cette baisse soudaine de leurs revenus, ayant été prévenus seulement un mois à l'avance par leur assistante sociale. L'arrêté royal du 7 janvier 2026, entré en vigueur le 1er mars, modifie les règles du RIS cohabitant. Il plafonne le montant à 894 euros par mois, un montant jugé insuffisant par la Ligue des droits humains.

Auparavant, le CPAS déduisait uniquement les revenus du conjoint. Désormais, il doit prendre en compte les revenus de tous les cohabitants (parents, enfants majeurs, grands-parents, beaux-parents). Dans le cas de Corentin et Floriana, les revenus de leur mère au chômage sont désormais pris en compte, réduisant de moitié leur allocation. Le CPAS a une marge d'appréciation, mais ne l'a pas utilisée dans leur cas.

De plus, les allocations familiales perçues pour un enfant majeur étudiant sont désormais déduites du RIS. Des associations ont introduit un recours devant le Conseil d'État, dénonçant une amalgammation entre fraudeurs et personnes en situation de précarité. La réforme est justifiée par le gouvernement comme une mesure pour mettre fin aux abus, mais Corentin et Floriana estiment qu'elle pénalise injustement les personnes honnêtes.

La Ligue des droits humains souligne que cette réforme fragilise le droit à la dignité humaine et pourrait discriminer les femmes, surreprésentées parmi les bénéficiaires du statut cohabitant





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