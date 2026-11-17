Le SPF Économie annonce une baisse des prix de l'essence et du mazout en Belgique dès ce mercredi, profitant ainsi aux ménages et conducteurs.

Le Service Public Fédéral Économie a confirmé une réduction des coûts énergétiques pour les consommateurs belges à compter de ce mercredi. Cette diminution affecte spécifiquement le prix de l'essence et du gasoil de chauffage, offrant un soulagement financier immédiat pour les ménages et les professionnels. Les prix maximaux ont été ajustés pour refléter les fluctuations récentes du marché international des hydrocarbures.

Détails de la réduction des prix par litre

La baisse estimée se situe entre deux et trois centimes par litre pour les carburants classiques, selon les données publiées mardi. Cette décote concerne également le gaz de pétrole liquéfié ou LPG, dont le coût va diminuer de manière comparable. Pour les utilisateurs de mazout, une réduction similaire s'applique, permettant aux ménages de remplir leurs cuves à un tarif plus avantageux.

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Impact sur les ménages et les consommateurs

Cette mise à jour des tarifs profite directement aux foyers qui achètent du gasoil diesel pour le chauffage. Pour une commande inférieure à deux mille litres, le prix maximal du mazout de chauffage s'établira à un niveau réduit par rapport à la semaine précédente. Les conducteurs qui doivent faire le plein de leur véhicule bénéficieront également de cette baisse, payant un peu moins cher à la pompe.

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Contexte économique et visibilité des coûts

Les prix maximaux communiqués par l'autorité compétente visent à garantir une transparence complète sur le marché belge. Les consommateurs peuvent donc anticiper leurs dépenses énergétiques avec une plus grande précision. Cette régulation permet de limiter les marges excessives tout en maintenant une concurrence saine entre les différentes stations-service et fournisseurs de mazout.

Prochaines étapes et surveillance des marchés

Le SPF Économie continue de surveiller de près l'évolution des prix à la pompe pour s'assurer du respect des nouvelles grilles tarifaires. Les prochaines annonces sur les ajustements de prix seront communiquées selon le même rythme hebdomadaire. Les consommateurs sont invités à rester informés pour profiter au mieux de ces baisses temporaires.