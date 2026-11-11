Bakker triomphe au Superprestige après l'abandon de Lucinda Brand

La Néerlandaise Bakker remporte sa première victoire en Superprestige. Elle devance Sara Casasola et Denise Betsema sur le podium.

Le départ de cette épreuve du Superprestige a été fortement marqué par un incident majeur impliquant Lucinda Brand, la double championne du monde et d'Europe. Après seulement cinq minutes de course, la Néerlandaise a heurté une barrière sur une bosse, ce qui l'a contrainte à l'abandon dans des larmes.

Dominance de Bakker dans la boue

Bakker s'est isolée en tête lors du deuxième des cinq tours prévus pour cette compétition. Dans des conditions difficiles avec beaucoup de boue, elle n'a plus lâché son avantage jusqu'à l'arrivée. Cette performance lui permet de signer sa première victoire de la saison ainsi que sa première victoire de toute sa carrière dans le circuit Superprestige.

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Podium serré entre l'Italie et les Pays-Bas

L'Italienne Sara Casasola a décroché la deuxième place finale, terminant à quatorze secondes de la vainqueure. La Néerlandaise Denise Betsema a complété le podium en arrivant à vingt-deux secondes derrière Bakker, confirmant ainsi la domination des coureuses néerlandaises sur ce parcours technique.

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Aniek van Alphen mène le classement général

Au classement général du Superprestige, la Néerlandaise Aniek van Alphen conserve la tête du championnat avec quarante points. Elle devance Denise Betsema, qui occupe la deuxième place avec trente-sept points. Une autre Néerlandaise, Inge van der Heijden, est troisième avec trente-six points.

Prochain rendez-vous à Merksplas samedi

Julie Brouwers se classe sixième au classement général et reste la première Belge avec vingt-deux points. La quatrième manche sur huit au total aura lieu samedi prochain à Merksplas, offrant aux concurrentes une nouvelle opportunité de modifier leur position dans le classement final.