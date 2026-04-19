Bande de Gaza : Plus de 38 000 femmes et filles tuées entre octobre 2023 et décembre 2025, alerte ONU Femmes

Un rapport d'ONU Femmes révèle un bilan effroyable : plus de 38 000 femmes et filles ont péri dans la bande de Gaza entre octobre 2023 et décembre 2025, soit une moyenne de 47 décès quotidiens. Le document souligne l'impact dévastateur du conflit sur cette population, avec des milliers de blessées graves et des milliers de foyers désormais dirigés par des femmes, confrontées à des difficultés économiques et à des risques accrus.

Le conflit dévastateur dans la bande de Gaza a eu des conséquences particulièrement tragiques pour les femmes et les filles. Entre octobre 2023 et décembre 2025, plus de 38 000 femmes et filles ont perdu la vie dans cette région, ce qui équivaut à une moyenne effroyable de 47 décès par jour. Ces chiffres alarmants proviennent d'un nouveau rapport publié par ONU Femmes, une agence des Nations Unies dédiée à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes.

Le rapport, intitulé 'Le prix de la guerre à Gaza pour les femmes et les filles', souligne que l'impact de ce conflit sur cette population vulnérable a été absolument dévastateur. Les données indiquent qu'au moins 22 000 femmes palestiniennes et 16 000 filles ont été tuées dans la bande de Gaza entre le 7 octobre 2023, date de l'attaque du Hamas contre le sud d'Israël et du début de la riposte israélienne, et la fin de l'année 2025. Le ministère palestinien de la Santé a rapporté que l'armée israélienne a causé la mort de plus de 71 000 Palestiniens au cours de cette période de deux ans, ce qui signifie que plus de la moitié des victimes étaient des femmes et des filles. ONU Femmes insiste sur le fait que le bilan réel est probablement encore plus élevé. De nombreux corps pourraient encore se trouver sous les décombres, et l'effondrement du système de santé à Gaza a considérablement entravé l'enregistrement précis des décès. Les dangers pour les femmes et les filles ne s'arrêtent pas à la cessation des hostilités. Des mois après les accords de cessez-le-feu, elles restent en situation de grand péril. Outre le nombre élevé de décès, près de 11 000 femmes et filles ont subi des blessures graves, ce qui les condamnera à vivre avec des handicaps physiques pour le reste de leur vie. Le rapport met en garde contre le fait que les violences continuent de sévir dans la bande de Gaza, et des témoignages font état de la présence de femmes et de filles parmi les victimes récentes. Les besoins humanitaires demeurent immenses, et les conditions propices au rétablissement après la guerre restent extrêmement fragiles. Moez Doraid, directeur régional d'ONU Femmes pour les États arabes, a déclaré que 'l'impact de la guerre sur les femmes et les filles a été dévastateur. Au-delà du nombre effroyable de décès, la guerre a remodelé les familles, avec des dizaines de milliers de foyers désormais dirigés par des femmes. Beaucoup sont confrontées à des difficultés économiques croissantes et à des risques accrus, tout en portant la charge entière des soins et de la survie.' ONU Femmes appelle instamment au respect intégral et continu du cessez-le-feu, avec une application stricte des conditions, le respect du droit international, le renforcement de la responsabilité et la protection des femmes et des filles, ainsi qu'une aide humanitaire sans entrave et à grande échelle. 'Les femmes et les filles doivent être au centre de la réponse et du rétablissement', a ajouté Doraid. 'Et elles doivent pouvoir participer de manière significative à la consolidation de la paix et à la reconstruction.' La crise humanitaire en cours met en lumière la nécessité impérieuse d'une action concertée pour protéger les populations civiles, et plus spécifiquement les femmes et les filles, qui sont souvent les plus vulnérables en temps de conflit. La communauté internationale est appelée à redoubler d'efforts pour assurer leur sécurité, leur bien-être et leur participation active aux processus de paix et de reconstruction. La situation actuelle à Gaza est un rappel brutal des coûts humains élevés des conflits, et des besoins urgents en matière de protection et de soutien pour ceux qui en sont les plus durement touchés





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