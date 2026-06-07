Des supporters du RSC Anderlecht ont accroché une banderole au domicile de Marc Coucke, réclamant son départ en raison de la crise sportive du club. La police n'a pas constaté sur place et le bourgmestre dénonce une action inacceptable. Les groupes radicaux promettent de maintenir la pression.

Un noyau dur de supporters du RSC Anderlecht a accroché une banderole au château du propriétaire du club, Marc Coucke , situé à Merelbeke . Les images circulant sur les réseaux sociaux montrent une banderole rédigée en français avec le message : "Soyez noble et foutez le camp.

Ne nous forcez pas...

". Cette action fait suite à d'autres messages de protestation contre Marc Coucke apparus au Lotto Park et au centre d'entraînement du club bruxellois. Elle s'inscrit dans une campagne plus large menée par des groupes de supporters de la frange la plus radicale, qui réclament depuis longtemps le départ de l'homme d'affaires. Les supporters lui reprochent la crise sportive persistante du club, qui n'a remporté aucun trophée depuis son arrivée en 2017.

C'est HLN qui a le premier relaté cet incident. La zone de police locale Regio Rhode & Schelde indique n'avoir pour l'heure reçu aucune plainte concernant l'événement. Les autorités ont eu connaissance de la banderole via les réseaux sociaux et après le contact d'un journaliste.

"Nous n'avons reçu aucune notification", a déclaré un porte-parole. Lorsque les policiers ont examiné la situation, la banderole avait déjà disparu, empêchant tout constat sur place. Marc Coucke n'avait pas davantage pris contact avec la police dimanche. Étant donné que le texte était en français, la police suppose qu'il ne s'agit pas d'une action locale mais probablement d'une initiative de supporters anderlechtois.

La zone étudie désormais les suites à donner. Le bourgmestre Egbert Lachaert (Anders) a exprimé sa désapprobation : "Que ce soit chez Marc Coucke ou chez quelqu'un d'autre, il faut laisser les gens tranquilles chez eux. On peut critiquer ou manifester, mais viser la résidence de quelqu'un, c'est aller trop loin. C'est inacceptable.

" Cette action survient après l'apparition cette semaine de tags "Coucke buiten" ("Coucke dehors") aux abords du stade et du complexe d'entraînement. Les groupes de supporters à l'origine du protestent ont annoncé leur intention d'intensifier la pression sur le propriétaire dans les mois à venir. Selon eux, le RSC Anderlecht doit retrouver son statut de club de premier plan et Marc Coucke n'est pas l'homme de la situation.

Par ailleurs, une note finale non liée au sujet principal signale que Google a lancé une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de choisir quelles sources voir en priorité lors de leurs recherches, assurant ainsi de ne jamais manquer les dernières informations de VRT NWS





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