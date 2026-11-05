La Banque centrale de Russie sollicite la justice belge pour saisir des preuves d'interactions entre Euroclear et les institutions européennes concernant les avoirs gelés.

La Banque centrale de la Fédération de Russie a engagé une procédure juridique inédite auprès de la justice belge. L'institution financière russe demande explicitement l'intervention d'un huissier de justice et d'un expert informatique au siège bruxellois de Euroclear. Cette mesure vise à récupérer des documents internes susceptibles de révéler des échanges entre la société de dépôt de titres et diverses institutions européennes.

Demande de Saisie Preuves Euroclear

Cette requête s'inscrit dans un contentieux en cours devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. La Banque centrale de Russie argue que des modifications réglementaires ont été apportées durant l'été dernier, modifiant sensiblement le cadre juridique applicable. Selon les avocats de la banque centrale, ces changements textuels seraient intervenus prématurément pour répondre aux objections juridiques soulevées par Moscou. Ces allégations impliquent directement Euroclear et les fonctionnaires européens travaillant sur ces textes normatifs.

Also read Émeutes et affrontements près de Kiev suite à des allégations de détention illégale

Accusations de Coopération Européenne

Les représentants de la Banque centrale de Russie ont formulé des accusations graves lors de l'audience de continuation tenue récemment. Ils évoquent l'existence d'une multitude de réunions entre les responsables de Euroclear et les autorités européennes. L'objectif présumé de ces rencontres serait de concevoir un texte réglementaire sur mesure. La défense russe qualifie ces ajustements juridiques de miraculeux et refuse d'y voir une simple coïncidence temporelle. Elle soutient qu'une coordination illégitime a été orchestrée pour avantager les intérêts de Euroclear.

Advertisement

Sanctions Financières et Astreintes

Pour garantir le respect de cette mesure d'instruction, la Banque centrale de Russie propose des pénalités sévères. Elle demande au tribunal d'imposer une astreinte quotidienne de cinq cent mille euros en cas de retard ou de non-compliance. Cette contrainte financière pourrait atteindre un plafond maximal de dix millions d'euros. Cette somme colossale illustre la volonté de Moscou de forcer la transparence des échanges institutionnels. La justice belge devra statuer sur la recevabilité de ces preuves digitales et physiques.

Horizon Décisionnel 2027

Le dossier complexe reste soumis à une longue procédure judiciaire d'ici plusieurs années. Les audiences plaidoiries sont officiellement prévues aux mois de février et mars 2027. Cette échéance lointaine laisse peu de marge pour une résolution rapide du conflit. Les avoirs russes resteront sous le régime de gel actuel pendant toute la durée de l'instruction. Les parties continuent de s'affronter sur l'interprétation du droit financier international et des règles de la zone euro.