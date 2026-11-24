Un rapport révèle que KBC, ING et BNP Paribas investissent des millions dans des géants tech comme Microsoft et Cisco, utilisés par Israël à Gaza.

Des banques belges majeures, notamment KBC, BNP Paribas, ING et Belfius, continuent d'injecter des centaines de millions d'euros dans des entreprises technologiques américaines qui fournissent à Israël des systèmes d'intelligence artificielle et une infrastructure numérique cruciale. Ces technologies sont explicitement utilisées pour soutenir l'effort de guerre à Gaza et maintenir l'occupation illégale de la Cisjordanie, selon les conclusions d'un nouveau rapport financier publié par le collectif international DBIO. Cette coalition regroupe 11.11.11, Fairfin et des dizaines d'autres organisations non gouvernementales qui surveillent les flux capitaux vers l'industrie de la défense israélienne.

Détails sur l'investissement technologique israélien

Le sixième rapport annuel de cette initiative met en lumière des liens financiers persistants entre le secteur bancaire belge et des conglomérats technologiques tels que Microsoft, Amazon Web Services, Cisco Systems et Palantir Technologies. Alors que les conflits s'intensifient, les institutions financières françaises et belges augmentent leurs participations ou leurs crédits envers ces firmes. Par exemple, BNP Paribas et ING ont déclaré avoir des investissements directs significatifs dans Cisco, avec des volumes passant de 916 millions à 1,678 milliard de dollars pour certaines entités liées.

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Ces investissements ne sont pas anodins car ils soutiennent indirectement des capacités militaires modernes. Les entreprises citées fournissent des serveurs, des routeurs, des algorithmes de reconnaissance faciale et des outils d'analyse de données massives. L'armée israélienne exploite ces plateformes pour centraliser le renseignement, stocker des interceptions téléphoniques et identifier des cibles potentielles avec une automatisation croissante, réduisant ainsi les marges d'erreur humaines au profit de la vitesse opérationnelle sur le terrain.

Réactions des banques et des défenseurs des droits

Les grandes banques du pays rejettent farouchement ces accusations. BNP Paribas et ING qualifient ces allégations de fausses, tandis que KBC et Belfius argumentent que leurs placements dans ces géants sont principalement passifs, effectués via des fonds indiciels (ETF) et non par un soutien actif à leurs contrats de défense. La Fédération bancaire belge (Febelfin) soutient également cette position, affirmant que la responsabilité incombe avant tout aux entreprises technologiques et aux gouvernements, plutôt qu'aux institutions de placement diversifié.

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En revanche, les organisations de la société civile, menées par 11.11.11, contestent vigoureusement cette défense. Willem Staes de 11.11.11 souligne que les banques savent depuis des années exactement qui elles financent et quel rôle joue chaque entreprise dans le contexte de la genocide à Gaza et de l'occupation. Le collectif note avec inquiétude que, malgré la publication de six rapports consécutifs, la " fontaine d'argent " s'ouvre encore plus grand pour soutenir la logistique de guerre israélienne.

Cette édition 2025 du rapport DBIO met particulièrement en avant le rôle de Cisco Systems. Contrairement à Palantir qui bénéficie d'une forte médiatisation, Cisco opère dans l'ombre tout en générant des revenus substantiels via des contrats militaires. Selon des documents examinés par The Guardian, les contrats avec les services de renseignement militaires israéliens ont rapporté près de 67 millions de dollars au cours d'une période de trois ans, démontrant une intégration commerciale profonde au sein de l'appareil de sécurité israëlien.

Impact humain et systèmes d'identification ciblée

L'utilisation de ces technologies pose des questions éthiques majeures concernant les civils palestiniens. Des systèmes comme 'Where's Daddy?' permettent de confirmer la présence d'une cible chez elle avant de lancer une frappe, tandis que 'Lavender' génère des listes de Palestiniens soupçonnés de liens avec le Hamas. Ces outils, marqués par une automatisation élevée, fonctionnent avec des marges d'erreur qui ne prennent que rarement en compte le risque de victimes civiles, augmentant le potentiel de dommages collatéraux importants lors des frappes aériennes.

L'infrastructure cloud de Microsoft et Amazon est également au cœur de ces controverses. Local Call a rapporté en 2025 que l'armée israélienne utilisait Microsoft pour stocker massivement des conversations téléphoniques interceptées. Par ailleurs, le Guardian a révélé début ce mois-ci que l'armée israélienne avait transféré 3,5 millions de photographies vers la plateforme cloud d'Amazon dans le cadre d'un projet ambitieux de reconnaissance faciale visant à surveiller la population de Gaza.

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La méthodologie du collectif DBIO repose sur une approche en deux étapes rigoureuse. D'abord, ils établissent une liste précise des entreprises impliquées, en s'appuyant sur une base de données des Nations Unies enrichie par leurs propres critères. Ensuite, ils analysent les expositions financières des banques européennes face à ces firmes. Ce processus vise à rendre visible le capital européen qui sous-tend indirectement la guerre à Gaza, obligeant les investisseurs institutionnels à faire face aux réalités de leurs portefeuilles d'actifs technologiques.