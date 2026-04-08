Barcelone - Atlético : Cinquième round en Ligue des Champions, Griezmann titulaire

Le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid s'affrontent pour la cinquième fois, cette fois en quart de finale de la Ligue des Champions. Après une victoire du Barça en Liga ce week-end, la tension est palpable. Antoine Griezmann est titulaire pour l'Atlético. Fermin Lopez est absent côté Barcelone, remplacé par Dani Olmo.

Ce mercredi marque le cinquième affrontement entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid dans leur histoire. Fort de trois victoires sur quatre confrontations précédentes, le Barça se prépare à une rencontre difficile lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. La pression est d'autant plus forte que les deux équipes se sont déjà rencontrées ce week-end, lors de la 30ème journée de Liga.

Ce duel, qui a longtemps semblé indécis à Madrid, a finalement tourné en faveur des Blaugrana, avec un score de 2-1. La performance de Lamine Yamal, particulièrement impressionnant, et un but tardif de Robert Lewandowski ont été déterminants dans cette victoire. L'anticipation est grande pour ce nouveau chapitre de leur rivalité, d'autant plus que les enjeux sont colossaux à ce stade de la compétition européenne.\Antoine Griezmann, l'attaquant français de l'Atlético de Madrid, sera titulaire dès le coup d'envoi de ce quart de finale aller contre le FC Barcelone, son ancienne équipe. L'entraîneur Diego Simeone avait publiquement encensé Griezmann la veille, renforçant l'attente autour de sa performance. Griezmann évoluera en attaque aux côtés de l'Argentin Julian Alvarez et du Nigérian Ademola Lookman, avec l'objectif de prendre l'avantage en vue du match retour qui se déroulera au Metropolitano. Du côté barcelonais, le onze de départ ne réserve pas de surprises majeures, à l'exception notable de l'absence du jeune milieu de terrain espagnol Fermin Lopez. Jules Koundé, l'international français, fait son retour en tant que titulaire au poste de latéral droit, après une absence de plusieurs semaines due à une blessure. L'équipe devra également composer avec une défense solide de l'Atlético. En défense centrale, le défenseur franco-espagnol Robin Le Normand a été préféré à Marc Pubill et jouera aux côtés du Slovaque David Hancko, afin de contrer l'attaque catalane. Celle-ci sera menée par le prodige Lamine Yamal, qui continue d'impressionner, ainsi que par Robert Lewandowski et l'ailier anglais Marcus Rashford. L'absence de Fermin Lopez est compensée par la titularisation de Dani Olmo, ce qui ajoute une nouvelle dimension tactique à la rencontre.\La préparation du match a été marquée par un léger contretemps pour le FC Barcelone. Fermin Lopez, touché à la tête lors d'un entraînement, comme l'ont rapporté les médias catalans, débutera finalement sur le banc des remplaçants. Ce changement de dernière minute oblige l'entraîneur à revoir ses plans tactiques et à ajuster la composition de l'équipe. L'Atlético de Madrid, quant à lui, semble avoir préparé une stratégie offensive bien définie, avec Griezmann en fer de lance. La présence de joueurs clés comme Julian Alvarez et Ademola Lookman souligne l'ambition de l'équipe de marquer des buts dès le match aller, mettant ainsi la pression sur le FC Barcelone. La tension monte à l'approche du coup d'envoi, les deux équipes étant conscientes de l'importance cruciale de cette rencontre. Le résultat de ce match aller pourrait bien influencer considérablement le déroulement de la confrontation et déterminer qui accédera aux demi-finales de la Ligue des champions. Les supporters des deux camps sont impatients de voir leurs équipes s'affronter et de vivre une nouvelle bataille épique entre deux des plus grands clubs européens





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