Bart De Wever au Palais : Le Roi Philippe décide du sort du budget et de la démission

Le Roi Philippe auditionne Bart De Wever après l'échec des négociations budgétaires. Retour aux douzièmes provisoires en 2027 et crise politique majeure en Belgique.

Le Roi Philippe recevra le Premier ministre Bart De Wever ce vendredi à 10h30 au Palais royal pour examiner la situation politique post-négociations. Cette audience cruciale suit la transmission de la démission du chef du gouvernement, suspendue depuis l'échec de l'accord budgétaire pluriannuel. Le souverain a d'ores et déjà consulté les cinq présidents des partis de la majorité pour évaluer le contexte institutionnel actuel.

Mécanisme des Douzièmes Provisoires en 2027

Bart De Wever a confirmé jeudi à la Chambre des représentants que l'année 2027 débuterait sous le régime des douzièmes provisoires. Ce mécanisme juridique permet de financer l'État et les services publics lorsqu'aucun budget n'est voté avant le 31 décembre. Il autorise le gouvernement à dépenser chaque mois une fraction équivalente à un douzième des crédits de l'année précédente pour éviter tout blocage institutionnel.

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Le Premier ministre a qualifié cette perspective d'échec cuisant pour son gouvernement. Il a souligné que cette mesure serait appliquée pour la deuxième année consécutive, affectant au moins les premiers mois de l'année à venir. Cette décision découle directement de l'incapacité à conclure un accord sur un effort d'économies d'environ 10 milliards d'euros d'ici 2029.

Positions des Acteurs Politiques et du Roi

Valérie Van Peel, présidente du parti N-VA, a été reçue au Palais royal avant Bart De Wever. Cette audience marquait la fin des consultations du Roi Philippe avec les cinq présidents des partis de la coalition fédérale. Le souverain a maintenu la démission de Bart De Wever en suspens durant cette période pour garantir une vision complète de la crise politique.

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Bart De Wever a affirmé ne vouloir être le Premier ministre que d'un gouvernement priorisant cette mission. Il a indiqué que son ambition restait d'aboutir à un accord, même si la méthode n'était pas encore définie. Le Roi Philippe décidera après cet entretien s'il accepte la démission ou s'il donne un délai supplémentaire au gouvernement.

Conséquences et Prochaines Étapes Politiques

La crise actuelle met en lumière la difficulté à dégager un consensus sur les dépenses publiques. Les responsables politiques soulignent la gravité de la situation économique, ce qui rend peu probable un retour immédiat devant les électeurs. Le scénario privilégié demeure une relance des discussions pour trouver un compromis budgétaire.

Les futures négociations pourraient impliquer directement les présidents de partis ou se limiter au gouvernement fédéral. Cette question de méthode déterminera la mesure dans laquelle les formations de la majorité veulent reprendre la main sur ce dossier sensible. La décision du Roi Philippe à l'issue de l'entretien de ce vendredi matin apparaîtra comme un moment charnière pour la législature belge actuelle.