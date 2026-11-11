Bart De Wever concentre ses efforts sur le budget fédéral

Bart De Wever suspend son agenda pour relancer les négociations budgétaires avant l'échéance du 16 novembre imposée par le Roi. Analyse des enjeux politiques.

Le Premier ministre Bart De Wever a officiellement consacré la semaine en cours à la résolution des blocages budgétaires. Cette priorité stratégique intervient directement à la suite d'une instruction expresse du Roi lui demandant de relancer les négociations gouvernementales dans les plus brefs délais. Face à cette urgence, le chef du gouvernement fédéral ajuste immédiatement son agenda pour privilégier les discussions internes.

Stratégie politique et annulation d'engagements

Pour se consacrer pleinement à cette tâche, Bart De Wever a pris la décision de ne pas participer aux événements prévus ces prochains jours. Il renonce ainsi à se rendre au sommet européen qui se tient à Dublin les jeudi et vendredi. Il décide également de manquer la traditionnelle fête du roi le dimanche suivant. Ces annulations marquent un changement de rythme significatif par rapport à sa routine habituelle.

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La seule obligation protocolaire qui reste en vigueur concerne la session de questions parlementaires à la Chambre. Le Premier ministre y sera présent demain après-midi pour répondre aux interpellations des députés. En dehors de cet engagement incontournable, sa présence aux autres activités officielles est suspendue afin de libérer du temps pour le travail politique.

Reprise des discussions et tensions persistantes

Dès vendredi, Bart De Wever compte reprendre directement les négociations avec ses vice-Premiers ministres. Bien que la convocation officielle n'ait pas encore été communiquée publiquement, les rencontres sont attendues avec une grande attention. Les sources indiquent que ces retrouvailles ne s'annoncent pas faciles, le climat politique restant tendu.

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La situation est comparée à une recherche d'armistice au sein du gouvernement. Les tensions ne semblent pas résolues entre les partenaires de coalition. Chaque parti semble maintenir des positions fermes plutôt que de faire les concessions promises initialement au souverain. Cette rigidité complique considérablement la recherche d'un consensus sur les chiffres budgétaires.

Divergences idéologiques et échéance royale

Les désaccords portent principalement sur la structure des prélèvements fiscaux et la répartition des efforts. Le Premier ministre Bart De Wever considère que le nombre de taxes est encore trop élevé dans le système actuel. En opposition directe, le parti Vooruit réclame un effort supplémentaire, ciblant spécifiquement les contribuables aux revenus les plus élevés.

La note de base de toutes les négociations, préparée par le cabinet du Premier ministre, semble n'avoir que très légèrement évolué selon les informations disponibles. Les écarts de positionnement idéologique restent donc substantiels entre les différentes forces politiques. Cela explique les difficultés à avancer rapidement vers un accord final.

Calendrier strict avant le 16 novembre

Il ne reste que quelques jours à Bart De Wever avant de devoir présenter une proposition au Roi. Le souverain a fixé une date butoir précise au 16 novembre pour aligner les chiffres d'un budget capable de faire l'unanimité. Cette échéance impose une accélération rapide des procédures de concertation.

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Le Premier ministre a refusé de commenter les prochaines étapes de la négociation. Il laisse entendre qu'il attend toujours un véritable cessez-le-feu politique au sein de son équipe de gouvernement. La réussite de cette session budgétaire décisive dépendra désormais de la capacité des vice-Premiers ministres à trouver un terrain d'entente rapide.