Bart De Wever confirme l'échec des négociations et les douzièmes provisoires

Le Premier ministre belge Bart De Wever annonce l'échec des négociations budgétaires, entraînant l'adoption des douzièmes provisoires pour début 2027, alors que le roi Philippe l'entend demain.

Le Premier ministre belge, Bart De Wever, a confirmé ce jeudi qu'il n'avait pas obtenu l'autorisation de démissionner du Roi Philippe. Cette décision survient dans un contexte de crise politique majeure, marquant l'impasse totale des négociations gouvernementales sur le projet de budget.

Confirmation de l'échec des négociations budgétaires

Bart De Wever a révélé publiquement que le début de l'année 2027 s'ouvrirait sous le régime des douzièmes provisoires. Il a qualifié la situation d'échec cuisant pour le gouvernement actuel, soulignant la rupture définitive avec la majorité parlementaire. Cette annonce intervient immédiatement après que le Premier ministre a reçu les cinq présidents de partis composant la coalition au pouvoir.

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La procédure constitutionnelle et la rencontre royale

Le Roi Philippe doit désormais entendre Bart De Wever vendredi à 10h30 au Palais royal. Cette audience est une étape cruciale du protocole constitutionnel belge, servant à statuer sur la suite politique à donner en cas de crise ministérielle. La réponse concernant la possible démission du Premier ministre sera apportée lors de cette rencontre imminente.

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Transition vers le régime des douzièmes provisoires

L'adoption des douzièmes provisoires représente une mesure technique et politique de dernier recours. Elle permet au gouvernement de continuer à fonctionner et à payer les fonctionnaires et fournisseurs de l'État sans nouveau budget voté par le parlement. Cette mesure assure la stabilité administrative tandis que la crise politique perdure.

Conséquences politiques et implications futures

La révélation de l'échec des discussions budgétaires par Bart De Wever marque un tournant décisif dans la vie politique belge actuelle. Elle laisse présager une période d'incertitude prolongée jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement ou à l'organisation d'élections anticipées, avec des implications économiques directes pour le pays.