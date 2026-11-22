Tension majeure en Belgique alors que Bart De Wever rencontre le Roi. Les socialistes flamands bloquent les 10 milliards d'économies, menaçant la coalition Arizona et provoquant une incertitude totale.

La vie politique belge bascule à la veille d'une étape constitutionnelle cruciale. Le Premier ministre Bart De Wever s'apprête à se rendre au Palais pour rendre compte de l'état des négociations budgétaires auprès du Roi. Cette audience, scheduled pour lundi, intervient dans un climat de tension extrême. Les discussions entre les partis de la coalition sont au point mort, et le sort du gouvernement actuel dépend entièrement de l'issue de cette rencontre.

Impasse budgétaire et blocage des socialistes flamands

Le cœur du différend réside dans la recherche de dix milliards d'euros d'économies. Alors que quatre partis de la coalition sont prêts à poursuivre les négociations sur la base du dernier tableau budgétaire, les socialistes flamands de Vooruit maintiennent un blocage strict. Conner Rousseau, le président de Vooruit, exige que les plus gros patrimoines contribuent davantage à l'effort financier. Cette position rend impossible tout accord rapide.

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La réunion entre Bart De Wever et Conner Rousseau a duré trois heures vendredi soir. L'objectif était clair : tenter de débloquer la situation avant l'audience royale. Pourtant, aucune invitation officielle n'a été lancée pour une nouvelle session de négociations ce dimanche au 16, rue de la Loi. Cette absence de convocation officielle témoigne de la gravité de l'impasse.

Signaux discrets et ambiguïtés stratégiques

L'entourage du Premier ministre utilise désormais un langage codé pour communiquer avec les militants. À l'occasion des vingt-cinq ans de la N-VA, Bart De Wever rassemble ses troupes dimanche. Son discours est attendu avec une curiosité fébrile. Les responsables du parti tentent de projeter une image de stabilité tout en masquant les doutes internes.

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Un indice particulier a attiré l'attention des observateurs politiques. Maximus, le chat du Premier ministre, est apparu sur Instagram dimanche matin. La légende indiquait un équilibre parfait avec une patte à gauche et une queue à droite. Cette publication a été interprétée comme un message subliminal. Elle suggère soit un accord trouvé, soit une détermination à ne plus bouger la note budgétaire.

Rôle constitutionnel du Roi et risques électoraux

Le monarque belge dispose d'un pouvoir de décision majeur dans cette crise. Après l'audience de lundi, le Roi choisira soit de donner plus de temps au gouvernement actuel, soit de valider la démission de Bart De Wever. Cette dernière option ouvrirait la voie à un retour probable aux élections. La marge de manœuvre pour éviter ce scénario devient de plus en plus étroite.

Le politologue Dave Sinardet analyse la situation avec prudence. Il estime que le tête-à-tête de vendredi peut encore ouvrir une sortie de crise. Cependant, le risque d'un retour aux urnes reste réel si aucun compromis n'émerge rapidement. La capacité du Premier ministre à persuader les partenaires de coalition est mise à l'épreuve.

Contexte social et mobilisations attendues

La crise politique s'ajoute à un contexte social tendu. Les syndicats CSC, FGTB et Synova appellent à une nouvelle mobilisation pour lundi à Bruxelles. Cette action vise à protester contre l'austérité et la baisse du pouvoir d'achat. Des perturbations sont annoncées sur les transports et les services publics.

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Cette mobilisation syndicale illustre les tensions plus larges au sein de la société belge. Les questions budgétaires ne sont plus seulement une affaire de politique interne. Elles touchent directement le quotidien des citoyens. Le gouvernement doit maintenant gérer à la fois la crise politique et les attentes sociales. L'issue de l'audience royale de lundi déterminera la trajectoire du pays pour les semaines à venir.