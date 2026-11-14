Bart De Wever envisage de supprimer un jour férié pour l'économie belge

Le Premier ministre belge Bart De Wever propose de réduire les jours fériés pour renforcer les finances de l'État et la compétitivité économique du pays. Une mesure controversée.

Le Premier ministre belge Bart De Wever a officiellement intégré la suppression d'un jour férié dans les options stratégiques pour équilibrer le budget fédéral. Cette proposition ambitieuse vise à générer des rentrées fiscales significatives tout en améliorant la compétitivité de l'économie nationale face à la concurrence internationale.

Le mécanisme de cette mesure repose sur une double approche sectorielle. Pour le secteur public, l'objectif est la suppression directe d'un jour férié pour l'ensemble des fonctionnaires. Dans le secteur privé, la réforme concerne la compensation lorsque un jour férié coïncide avec un week-end, supprimant ainsi l'obligation de récupérer ce jour à une autre date.

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Analyse économique de la proposition

L'économiste Philippe Ledent, expert chez ING, détaille les projections financières de cette réforme. Selon ses calculs, supprimer un jour férié pourrait générer 600 millions d'euros d'activités économiques supplémentaires pour le pays.

Ce surplus d'activité se traduirait par une recette nette d'environ 300 millions d'euros pour l'État belge, à la condition absolue que la suppression s'applique à tous les travailleurs sans exception.

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Cependant, Philippe Ledent met en garde contre les effets dilués d'une application ciblée. Il estime que limiter la mesure à certains groupes ou à certains jours de compensation réduirait considérablement l'impact budgétaire, le rendant potentiellement marginal.

Compétitivité et avis publics divisés

La Belgique compte actuellement dix jours fériés légaux par an, un chiffre parmi les plus bas d'Europe. La suppression d'un jour viserait à réduire le coût horaire du travail, rendant ainsi l'économie belge plus attractive pour les entreprises et les investisseurs internationaux.

L'opinion publique reste profondément divisée sur cette question. Certaines personnes s'interrogent sur la réduction du nombre de jours fériés, tandis que d'autres considèrent que ces jours ont une importance sociale et culturelle fondamentale.

Les secteurs du tourisme et de l'horeca s'inquiètent de l'impact négatif de cette mesure. Ces industries dépendent fortement des jours de congé pour générer leur activité, et une réduction pourrait pénaliser leurs revenus futurs.

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Implications pour les gouvernements régionaux

D'autres niveaux de pouvoir ont déjà anticipé cette tendance au sein de la majorité gouvernementale. Les gouvernements de Bruxelles et de la Région flamande ont annoncé leur intention de supprimer deux jours fériés pour les fonctionnaires régionaux.

Cette décision des entités régionales suggère une volonté politique coordonnée pour réduire les dépenses publiques et harmoniser les conditions de travail dans la fonction publique à tous les échelons administratifs.

La proposition de Bart De Wever doit encore convaincre les partenaires de la majorité actuelle. Le débat s'annonce complexe, mêlant impératifs budgétaires, intérêts économiques et préoccupations sociales des citoyens et des acteurs économiques du pays.