Bart De Wever évite la crise : reprise des négociations budgétaires

Le roi Filip refuse la démission du gouvernement. Les partis reprennent les négociations sous la pression de l'opposition qui réclame des élections anticipées.

Le gouvernement dirigé par le premier ministre Bart De Wever ne démissionne pas. Après avoir officiellement placé l'exécutif en état de crise en présentant sa démission, le Palais royal a refusé cet acte et ordonné la reprise immédiate des négociations budgétaires. Cette décision intervient une semaine seulement après l'annonce initiale de démission du chef de l'État belge.

Position du Palais et rôle central de Georges-Louis Bouchez

Le Roi Filip considère que tous les dirigeants politiques se sont engagés à trouver un accord pour éviter une crise économique profonde. Il demande spécifiquement à Bart De Wever de relancer les discussions sans délai. Cette issue permet au président du MR, Georges-Louis Bouchez, de sortir du rôle d'observateur pour devenir un acteur clé des prochaines séances.

Also read Entretien des chauffages : obligations, sécurité et conseils en période de froid

Georges-Louis Bouchez peut désormais siéger à la table des négociations en tant que " plus une " d'un vice-premier ministre. Cette position lui confère une influence directe sur l'issue du dossier, alors que sa formation défend strictement le respect du pacte de gouvernance initial. La présence de Bouchez au premier plan marque un changement stratégique dans la dynamique du gouvernement.

Advertisement

Postures irréconciliables des forces gouvernementales

Les positions des cinq partis coalisés restent largement figées après cette semaine de consultations royales. Pour leur part, le parti Vooruit et Les Engagés maintiennent fermement leur exigence selon laquelle les " épaules les plus robustes " doivent contribuer davantage au financement des mesures. Yvan Verougstraete, président de Les Engagés, insiste sur la nécessité d'un effort équitable pour tous les contribuable