Bart De Wever présente sa démission au Roi face à la crise du budget 2027

Le Premier ministre Bart De Wever remet sa démission au Roi Philippe. Les leaders du PS, Ecolo et PTB condamnent les mesures d'austérité de la coalition Arizona sans offrir leur soutien.

La Belgique traverse une nouvelle crise politique majeure à la suite de l'impasse dans les négociations budgétaires. Bart De Wever a officiellement remis sa démission au Roi Philippe dimanche soir, marquant l'échec des discussions entre les cinq partis de la coalition Arizona concernant le budget fédéral 2027.

L'issue politique de la coalition Arizona

Le souverain a pris la décision de tenir sa réponse en suspens afin de consulter les présidents des partis de la majorité. Cette pause vise à évaluer s'il existe une issue parlementaire viable pour sauver l'exécutif, alors que les divergences internes sont devenues insolubles sur la répartition des efforts financiers.

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Critiques cinglantes du PS et d'Ecolo

Pour Paul Magnette, président du PS, ce blocage n'est pas une erreur de méthode mais le résultat direct des choix politiques du gouvernement. Il dénonce une politique qui impose le coût de la vie aux travailleurs et aux pensionnés, tout en menaçant les malades. Gilles Vanden Burre, coprésident d'Ecolo, rejoint cette analyse en pointant du doigt les impacts négatifs de l'austérité sur la classe moyenne et la fragilité des mesures climatiques.

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L'impact social et les positions du PTB

Raoul Hedebouw, président du PTB, souligne que la contestation sociale a déjà forcé des retours sur investissement, notamment sur l'indexation des salaires. Il insiste sur le fait que la pression populaire reste la clé des négociations. Son parti refuse toute caution des mesures d'austérité, privilégiant des majorités alternatives pour taxer les grandes fortunes sans soutenir les coupes budgétaires actuelles.

Réactions de l'opposition et scénarios futurs

Paul Magnette exclut catégoriquement de soutenir un gouvernement qu'il juge moribond, laissant la coalition tirer les conséquences de son échec. Si des élections deviennent inévitables, le leader socialiste affirme ne pas craindre d'affronter les électeurs. Les dirigeants d'Ecolo et du PTB insistent sur la nécessité d'un changement radical de cap plutôt que de simples ajustements techniques pour sortir de l'impasse actuelle.