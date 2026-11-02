Le Premier ministre Bart De Wever a démissionné après une impasse budgétaire. Le Roi examine les options avant vendredi pour sauver la coalition Arizona.

Le paysage politique belge travers une nouvelle phase critique avec la démission du Premier ministre Bart De Wever, présentée ce lundi matin au Roi. Ce geste majeur intervient dans un contexte de tension accrue au sein de la coalition Arizona, confrontée à une impasse récurrente sur les arbitrages budgétaires. Le souverain, refusant pour l'heure de validé la démission tout en ne la rejetant pas, a choisi de suspendre sa décision. Il attend désormais d'avoir mené des consultations approfondies avec les présidents des partis de la majorité, un processus qui s'achèvera au plus tard vendredi.

Le Roi organise des consultations avec les partis

La démarche du Roi vise à mesurer avec précision les capacités de compromis et la responsabilité de chaque leader politique. L'objectif est clair : déterminer s'il reste des marges de manœuvre pour éviter une crise gouvernementale majeure. Ces consultations constituent une étape cruciale, car les désaccords persistants sur le budget menacent directement la survie de la coalition actuelle. Le monarque entend s'assurer que toutes les pistes sont explorées avant tout autre mouvement.

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Le calendrier est serré et impose une rapidité d'exécution aux acteurs politiques. Chaque président de parti doit justifier sa position et faire des propositions concrètes. Le Roi souhaite notamment évaluer si des accords peuvent être trouvés rapidement pour permettre à l'exécutif de continuer à fonctionner. Cette période d'attente place les responsables politiques sous une pression médiatique et institutionnelle considérable.

Des divergences budgétaires structurelles au sein de la coalition

Le cœur du conflit réside dans les divergences fondamentales entre les partenaires de la coalition Arizona. Certains membres refusent catégoriquement d'augmenter les nouvelles taxes, privilégiant une approche restrictive. À l'inverse, d'autres factions défendent l'idée d'un budget plus équilibré, soutenant que les contribables aux revenus les plus élevés doivent assumer une part plus lourde de la charge fiscale. Cette opposition crée une paralysie décisionnelle qui empêche le vote du budget annuel.

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Ces frictions budgétaires ne sont pas nouvelles mais elles atteignent aujourd'hui un point de non-retour. La capacité de la coalition à maintenir une unité de façade s'effrite progressivement sous le poids des contradictions idéologiques. Les négociations précédentes ont montré l'intransigeance de certains groupes face aux exigences d'augmentation des dépenses publiques ou des prélèvements. Cette dynamique risque de prolonger l'incertitude économique pour l'ensemble du pays.

La persistance de ces obstacles financiers met en lumière la difficulté de gouverner avec une majorité hétérogène. Chaque décision budgétaire devient un enjeu de survie politique pour les dirigeants impliqués. L'incapacité à trancher ces dossiers sensibles démontre la fragilité des alliances actuelles. Les observateurs politiques notent que sans un changement de paradigme dans les négociations, la situation restera bloquée.

Un incident informatique perturbe les supermarchés belges

Parallèlement aux tensions politiques, le secteur de la distribution fait face à une cyberattaque majeure. Cette nuit, de dimanche à lundi, des cybercriminels ont ciblé les installations frigorifiques de plusieurs chaînes de supermarchés en Belgique. Cet incident informatique a provoqué un réveil difficile pour les gérants, affectant directement la chaîne Delhaize qui confirme qu'une quarantaine de magasins ont été touchés par cette attaque. Les systèmes de réfrigération et de congélation ont été compromises, risquant de provoquer des pertes alimentaires importantes.

La chaîne Carrefour Belgique a également été impactée, avec seize magasins signalés comme concernés par la panne technique. Bien que l'ampleur exacte des dégâts financiers ne soit pas encore totalement chiffrée, la perturbation logistique est immédiate. Ces attaques ciblées montrent la vulnérabilité des infrastructures critiques face aux menaces numériques. Les gestionnaires doivent désormais coordonner leurs efforts pour rétablir les températures de conservation et sécuriser les données des systèmes de vente.

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Ce cybercrime se superpose à une période déjà chargée pour le retail belge. La confiance des consommateurs peut être ébranlée par de tels incidents techniques. Les entreprises de distribution investissent massivement dans la cybersécurité, mais ces attaques récurrentes démontrent que la vigilance doit rester constante. La réparation des équipements et la vérification de la qualité des denrées alimentaires prennent du temps.

L'affaire tragique du décès d'Esekia à Frameries

Dans le domaine judiciaire, une affaire profonde bouleverse les esprits concernant le décès d'Esekia, un enfant de onze ans lourdement handicapé. Il est décédé le 31 mai 2023 au domicile familial de Frameries. L'autopsie a révélé que le garçon ne pesait que douze kilos, un chiffre alarmant étant donné que son poids habituel, en raison de son handicap, avoisinait les quinze kilos. Son état de dépendance totale nécessitait une surveillance et des soins constants.

Ses parents sont actuellement poursuivis pour avoir cessé de le nourrir correctement et de lui administrer ses traitements vitaux essentiels. Cette négligence a survécu après que la famille ait rompu tout suivi médical et scolaire. Malgré des revenus mensuels considérés comme corrects, la fratrie, composée de six enfants, vivait dans des conditions d'insalubrité totale. Ces éléments sont essentiels pour comprendre la dynamique familiale et les responsabilités engagées dans cette procédure.

Des détails glaces ont émergé concernant les derniers instants d'Esekia. Son père filmait son fils quelques instants avant sa mort. La respiration difficile de l'enfant n'a pas suscité de réaction immédiate des parents présents sur les lieux. Cette absence de secours, alors que la détresse physique était visible, constitue un élément clé des charges retenues contre les prévenus. L'enquête vise à établir précisément la chronologie des événements et l'état d'esprit des parents durant cette période critique.