Bart De Wever's Cat Maximus Predicts the Mexico vs. Africa Cup Opening Match

Bart De Wever, the Belgian Minister of European Affairs, has launched into the 2026 FIFA World Cup. His cat Maximus has been chosen to predict the opening match between Mexico and Africa. Maximus is expected to predict the outcome of all 104 matches in the tournament, including those of the Belgian team.

Bart De Wever est lancé dans la Coupe du Monde. Et pour l'occasion, il a laissé son chat, Maximus , livrer ses propres pronostics pour le match d'ouverture, entre le Mexique et l'Afrique du Sud.

Maximus is the new Paul le Pouple. 16 ans après, un nouvel animal va peut-être devenir le meilleur pronostiqueur de la Coupe du Monde. Ou pas. ce matin, le chat de Bart De Wever, Maximus, s'est livré pour la première fois au jeu du prono, en donnant son avis sur le duel entre le Mexique et l'Afrique du Sud, qui s'affrontent en ouverture du tournoi à 21h. L'animal a immédiatement opté pour les Mexicains.

Sur Instagram, Maximus annonce qu'il livrera ses pronos sur chacune des 104 rencontres de la Coupe du Monde. Y compris, donc, sur ceux des Diables Rouges. Curieux d'avoir son avis sur Corée du Sud-République Tchèque, prévu cette nuit à 4h du matin.

"Peu probable que Patrick Bruel aille s'exiler au Panama" : un avocat français explique pourquoi le chanteur n'a pas été placé en détention provisoire. "Éjecté et recasé comme du bétail" : Bernard ne digère pas le changement de places imposé par Brussels Airlines alors qu'il avait payé pour des sièges spécifiques. "Une exagération dans l'utilisation de la justice" : des huissiers font lever un piquet de grève devant une école de Liège, les professeurs risquent 5.000 € d'astreinte.

"Éjecté et recasé comme du bétail" : Bernard ne digère pas le changement de places imposé par Brussels Airlines alors qu'il avait payé pour des sièges spécifiques. "Un écart incontestable" : qui d'Alexy ou de Viviana a remporté Top Chef avec un score historique ? "Peu probable que Patrick Bruel aille s'exiler au Panama" : un avocat français explique pourquoi le chanteur n'a pas été placé en détention provisoire.

"Ce sont des produits chimiques" : un agriculteur pulvérise de grandes quantités à côté de la maison de Jocelyne, en a-t-il le droit ? Épidémie d'Ebola : les États-Unis demandent à la Belgique d'interdire l'accès à son territoire à certains ressortissants africains.

"Une sacrée mésaventure et je ne vous dis pas les frais" : Vilmo est coincé en Espagne parce que son fils a la varicelle, même s'il n'est "plus contagieux" La Coupe du monde 2026 débute ce soir (21h, heure belge) avec une affiche entre le Mexique et l'Afrique du Sud au mythique stade Azteca. Une rencontre qui présente plusieurs liens avec la Belgique, à travers le sélectionneur sud-africain Hugo Broos et le gardien mexicain Guillermo Ochoa, ancien joueur du Standard de Liège, qui s'empareront tous deux provisoirement d'un record du monde.

Une météo infernale : des conditions terribles attendent les Diables Rouges pour leur premier match de Coupe du Monde. Ce geste génial des Diables Rouges a fait chavirer les fans américains : "La meilleure équipe du monde" Hors-jeux, orages menaçants, VAR : ces nouvelles règles qu'il faut connaître avant la Coupe du Monde 2026. Voir plus d'article





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