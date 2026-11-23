Le Premier ministre belge convoque un kern restreint pour essayer de débloquer les négociations sur le budget 2027 avant de rencontrer le Roi.

Le Premier ministre Bart De Wever a convoqué un noyau de ministres restreint pour la matinée de lundi, dans une tentative de dernier recours pour débloquer les négociations sur le budget fédéral 2027. Cette réunion stratégique, programmée à 9h30, se tient juste avant l'audience officielle accordée par le Roi Philippe, à laquelle Bart De Wever doit se rendre pour lui remettre un nouveau rapport sur l'état d'avancement des discussions.

Une tentative de reprise après une semaine de blocage

Les pourparlers relatifs à l'élaboration du budget fédéral pour l'année 2027 étaient quasiment à l'arrêt depuis la semaine précédente. Ce point de blocage était la conséquence directe de tensions importantes survenues entre le parti Vooruit et les socialistes flamands d'une part, et les autres membres de la coalition gouvernante, surnommée l'Arizona, d'autre part.

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Le cœur du désaccord portait sur le précédent tableau budgétaire présenté par Bart De Wever. Pour le représentant de Vooruit, cette proposition ne faisait pas assez contribuer les épaules les plus larges, une expression faisant référence aux contribuables aux revenus les plus élevés ou aux entreprises les plus prospères dans le système fiscal belge.

Position du PS et demande de révolution fiscale

De son côté, le Parti Socialiste (PS) a rendu publique sa propre stratégie pour tenter de résoudre l'impasse financière. Le PS affirme détenir un plan capable de générer quinze milliards d'euros supplémentaires pour les finances publiques. Cette proposition est présentée comme une véritable révolution fiscale par les responsables du parti.

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Le PS souhaite cibler spécifiquement un secteur particulier pour atteindre cet objectif de financement. Cette approche contraste avec la proposition initiale du Premier ministre et illustre la divergence d'opinions au sein de la coalition sur la manière de combler le trou dans les finances de l'État.

Tensions politiques et interventions médiatiques

La situation est encore complexifiée par les tensions personnelles et politiques entre les membres de la coalition. Sammy Mahdi a exprimé son incompréhension face aux interventions de Frank Vandenbroucke dans les médias durant la période de négociations. Ces prises de parole publiques ont été perçues comme contre-productives par certains partenaires.

Bart De Wever a tenté d'apaiser les eaux lors d'un discours adressé à ses militants, laissant entendre qu'il n'y avait pas d'autre choix honorable que de poursuivre les négociations. Ces déclarations visaient à montrer une volonté de maintenir la coalition intacte malgré les difficultés rencontrées.

Implications pour les finances publiques et le gouvernement

La réussite de cette nouvelle tentative est cruciale pour la stabilité du gouvernement fédéral belge. Des rapports récents ont alerté sur un état préoccupant des finances publiques du pays, plaçant le budget 2027 sous une pression supplémentaire. Une résolution rapide est attendue pour éviter une crise institutionnelle majeure.

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Les citoyens et les acteurs économiques attendent de voir si la réunion de ce lundi matin pourra inverser la tendance. Le résultat de cette audience royale déterminera si un accord peut être signé à temps pour la gestion financière future de la nation belge.