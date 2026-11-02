Bart De Wever va démissionner : échec des négociations budgétaires

Après l'échec des négociations budgétaires, le Premier ministre Bart De Wever va présenter sa démission au Roi. La coalition Arizona est dans l'impasse.

Les négociations budgétaires au sein du gouvernement fédéral belge se sont soldées par un nouvel échec. Réunis dimanche soir, les principaux ministres de la coalition Arizona n'ont pas réussi à trouver un compromis sur les efforts nécessaires pour réduire le déficit public. Face à cette impasse politique majeure, le Premier ministre Bart De Wever doit se rendre ce lundi chez le Roi. Sa visite est très probablement destinée à lui présenter sa démission, marquant ainsi une crise importante dans la gestion actuelle du pays.

Impasse budgétaire et fin de la coalition

La formation du nouveau gouvernement et l'adoption du budget national sont au cœur de cette crise. Les pourparlers ont montré que les divergences entre les partis de la coalition sont trop profondes pour être surmontées rapidement. L'incapacité à s'accorder sur les mesures d'austérité ou de relance économique a bloqué les travaux gouvernementaux. Cette situation laisse le pays sans cap clair pour ses finances publiques à court terme.

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Réactions et contexte politique

Dans ce climat tendu, les questions sur la suite des événements se multiplient. Le rôle du monarque devient central dans la recherche d'une sortie de crise. Le Premier ministre doit exposer les raisons de l'échec lors de son audience royale. Cette étape est une formalité constitutionnelle mais aussi un acte politique fort. Elle signale officiellement la fin du mandat actuel si le Roi accepte la démission.

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Conséquences pour l'économie et la société

L'incertitude politique pèse directement sur la confiance des investisseurs et des citoyens. Sans budget approuvé, la gestion courante de l'administration reste possible mais les grandes réformes sont gelées. Les syndicats et les partis d'opposition profitent de ce vide pour critiquer la gestion de la crise. La société civile observe ces developments avec une attention particulière compte tenu des enjeux économiques.