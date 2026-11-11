Basile Bourgnon, le nouveau héros de la Transat en solitaire, s'impose à 24 ans

Le jeune navigateur guadeloupeen réussit l'impossible et remporte la Transat en solitaire au classement général, devançant Corentin Horeau et Thibaut Vauchel-Camus

Le jeune Basile Bourgnon, âgé de 24 ans, a écrit une page importante de l'histoire de la transatlantique en franchissant la ligne à 01h12 à Guadeloupe, soit 06h12 à Paris, juste deux minutes avant le vainqueur Corentin Horeau (MACSF) dans la catégorie Imoca. C'est une victoire historique qui fait de lui le deuxième plus jeune vainqueur de la reine des transatlantiques, après Ellen MacArthur qui avait gagné à 22 ans en 1998 dans la catégorie des monocoques de 50 pieds.

L'expérience accumulée de Basile Bourgnon

Avec neuf jours, dix heures, dix minutes et vingt-trois secondes passés en mer, Basile Bourgnon a prouvé qu'il était le navigateur à voir dans la discipline de la transatlantique océanique. Il a pris la tête de la course dès le coup de canon à Saint-Malo, mais a été rattrapé par ses deux adversaires, Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en Peloton) et Pierre Quiroga (Wewise) après avoir déchiré une voile.

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Mais le jeune Guadeloupeen s'est remobilisé et a fini par surpasser ses rivaux, en s'attribuant ainsi la victoire historique qui fait de lui le premier Guadeloupéen à remporter la Transat en solitaire.

A cette occasion, il a exprimé sa gratitude à tous ceux qui l'ont soutenu durant cette traversée.

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Le père de Basile Bourgnon, un modèle qui lui a inspiré

Basile Bourgnon a également dédié sa victoire à son père, légende de la voile océanique, qui a remporté l'épreuve à deux reprises en 1992 et 1998. La relation entre Basile et son père est très forte, et ce dernier l'a souvent encouragé à poursuivre ses rêves de naviguer sur les mers.

Corentin Horeau, le vainqueur de la catégorie Imoca

Corentin Horeau, vainqueur de la Solitaire du Figaro 2023, a remporté la course dans la relevée catégorie des Imoca, les monocoques du Vendée Globe. C'est son troisième titre en solitaire, ce qui est un résultat remarquable pour ce navigateur de 25 ans.

Dans un entretien, Horeau a déclaré qu'il était prêt à se relever après sa défaite contre Basile Bourgnon et que sa stratégie n'avait pas échoué.

La transatlantique en solitaire est un événement maritime de prestige qui rassemble les meilleurs navigateurs du monde. Cet événement est une opportunité pour les navigants de se prouver à eux-mêmes et de démontrer leur capacité à résoudre des problèmes complexes et à relever des défis.

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Le parcours de Basile Bourgnon vers la victoire

Basile Bourgnon est un navigateur talentueux qui a accumulé l'expérience nécessaire pour réussir dans ce type de course. Il a commencé à apprendre la voile à la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan, où il habite.

Son père, Laurent, est un modèle pour lui, et il a souvent encouragé Basile à poursuivre ses rêves de naviguer.