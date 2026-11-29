La Tchéquie écarte la Belgique 82-65 au basket. Les Lions restent en course pour la première place du groupe avec un bilan de 5 points. La Norvège joue un rôle clé.

La sélection tchèque de basket-ball a remporté une victoire solide face à la Belgique, s'imposant 82-65 lors d'une rencontre de qualification pour la Coupe du Monde. Cette victoire permet aux Tchèques de prendre la tête du classement des confrontations directes, bien que la Belgique et la Tchéquie comptabilisent toutes les deux cinq points au classement général.

Un match à deux vitesses dominé par la Tchéquie

La première période a été marquée par un manque d'adresse des deux équipes mais aussi par de nombreuses fautes de part et d'autre. Menés d'un point à la fin du premier quart-temps (17-16), les Lions ont viré en tête au repos également d'un petit point (35-36) grâce notamment à des joueurs revenant de repos, comme celui qui a marqué 11 points après avoir été laissé au repos en Norvège jeudi. Cette petite marge au repos laissait encore une marge de manœuvre aux Belges.

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La Tchéquie a été la première à régler la mire dans un troisième quart-temps à sens unique, la faute à une équipe belge toujours maladroite offensivement. Un 12-0 a permis aux Tchèques de prendre 15 points d'avance (61-46) et il a fallu deux paniers de suite pour permettre à la Belgique de stopper l'hémorragie en fin de troisième quart (61-50). La réussite fuyait toujours les joueurs de Lionel Bosco (9/37 à trois points) et la Tchéquie s'est envolée à 72-53.

Les performances clés et la stratégie des deux équipes

Deux trois points de Coleman et un joueur marquant 15 points ont remis la Belgique dans le coup (72-61). Seulement, les Lions ne sont jamais parvenus à passer sous la barre des 11 points, le différentiel du match aller, et les Tchèques ont refait le trou pour s'imposer 82-65. Un joueur tchèque a dominé la collision avec 13 points et 12 rebonds, assurant la pérennité de l'avantage adverse.

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L'efficacité offensive de la Belgique a été un point faible majeur tout au long de la rencontre. Malgré les efforts de retour de certains joueurs clés et des tirs à trois points réussis en fin de match, le collectif belge n'a pas pu inverser la tendance après le creux du troisième quart. La gestion du tempo et la précision au tir restent les axes de travail prioritaires pour l'encadrement technique.

Implications pour la suite des qualifications

Au classement, la Tchéquie et la Belgique comptent tous les deux 5 points mais les Tchèques passent en tête aux confrontations directes. Pour encore espérer terminer à la première place, les Belges devront espérer une victoire de la Norvège contre la Tchéquie puis s'imposer contre les Norvégiens lors de la dernière fenêtre en février 2027. Cette double contrainte rend la qualification directe plus incertaine.

Si elle ne termine pas première de son groupe, la Belgique sera repêchée au troisième et dernier tour des préqualifications. Cette règle de repêchage offre une voie alternative pour l'équipe nationale, mais elle nécessite une performance irréprochable lors des prochaines rencontres pour assurer sa qualification pour les phases finales du tournoi mondial.