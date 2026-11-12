Basketball Féminin : Victoire des Cats en préparation pour l'Euro face aux Pays-Bas

Les Cats belges remportent un match amical décisif contre les Pays-Bas pour peaufiner leur défense avant l'Euro. Retour sur cette victoire obtenue grâce à une adaptation tactique rapide.

La sélection féminine belge de basketball, surnommée les Cats, a remporté un match amical important face aux Pays-Bas. Cette victoire s'est jouée sur un terrain adapté au domicile des joueuses. L'équipe a montré sa volonté de ne perdre aucun match à domicile. Elle cherche à maintenir une dynamique positive avant la compétition continentale.

L'adaptation défensive permet de retrouver le rythme rapide

Le succès de cette rencontre repose sur une stratégie défensive ajustée. Les joueuses ont pu corriger leurs erreurs lors de la première mi-temps. Le coach a exigé plus d'efforts pour compenser les absences. Cette adaptation a permis de retrouver un jeu rapide. Elles ont ainsi retrouvé leur identité de jeu habituelle.

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Pierre Capart a recueilli les commentaires des joueuses après la fin du match. Elles ont souligné l'importance de cette rencontre pour leur confiance. L'équipe n'était pas au complet pour cette soirée. Certaines joueuses clés manquaient à l'appel. Le groupe a dû compenser ces absences rapidement.

La cohésion du groupe et la volonté de gagner tous les matches

Les joueuses affirment que le groupe ne se connaît pas encore parfaitement. Elles ont saisi l'occasion de se retrouver physiquement. Les corriger de certaines erreurs était un objectif majeur. Chacune a fourni un effort supérieur à la normale. Le coach a été très clair sur ses attentes. Il veut gagner tous les matches programmés.

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Cette exigence est cruciale pour le classement mondial. Les performances futures dépendent de cette régularité. Le groupe a montré sa capacité à s'adapter. Chaque membre a donné quelque chose de précis. La cohésion s'est renforcée par cet effort collectif. Les joueuses ont su relever le défi ensemble.

L'exploit personnel de la débutante et le soutien des cadres

Une jeune joueuse a connu un moment mémorable lors de ce match. Elle a inscrit un panier à trois points sur une jambe. Elle rêve de jouer pour les Cats depuis son enfance. L'atteinte de cet objectif à dix-neuf ans est difficile à expliquer. Elle se dit profondément reconnaissante d'être là.

Ce moment lui a permis de monter sur le terrain pendant trente secondes. Elle a réalisé un rêve d'enfance sur la piste. Son entraîneur n'aime pas trop ce type de tir à l'entraînement. Pourtant, elle le fait de temps en temps lors des séances. Ce soir, il a porté ses fruits devant sa famille.

Sa famille était présente dans les tribunes du Dôme de Charleroi. Elle a fait ses débuts officiels sous les yeux des siens. Des joueuses expérimentées l'ont guidée durant cette semaine. Elles partagent leur expérience avec les nouvelles venues. Les cadres aident les plus jeunes à progresser. Elles leur donnent des conseils précieux.

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Les perspectives pour les prochaines échéances internationales

Les Cats sont déjà qualifiées pour l'Euro. Elles n'ont toutefois aucune intention de perdre des matches de préparation. Le coach exige une performance maximale à chaque occasion. L'objectif reste de gagner pour améliorer le ranking. Les joueuses doivent mettre les bouchées doubles. La première mi-temps était plus compliquée que prévu.

Elles ont su inverser la tendance en seconde période. L'expérience des joueuses cadres est un atout majeur. Leur niveau de jeu est énorme pour le groupe. Les jeunes joueuses rêvent de jouer comme elles. Pouvoir être à leur côté pendant une semaine est incroyable.

Une joueuse ne suivra pas l'équipe en Suède. Elle souhaite néanmoins un merveilleux match à ses coéquipières. Elle leur souhaite une victoire lors de cette prochaine étape. À domicile, l'équipe pourra sans doute faire un peu plus. La préparation continue avec cette rigueur. L'objectif final reste la victoire et la performance.