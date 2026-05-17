Bayern Munich célébre son 35e titre en Bundesliga

Le Bayern Munich a remporter son 35e titre en championnat en obtenant un gain de 5 buts contre Cologne. Hansi Flick, l’entraîneur du club, a célébré ce moment en rayonnant sur une piste de danse. Les joueurs ont ensuite organisé une grande fête, préalablement préparée toute la saison, avant de montrer le trophée aux supporters.

La dernière journée de Bundesliga a eu lieu ce samedi, et même si le Bayern Munich était déjà assuré de remporter le titre, il y avait encore une heure à la fête à l’Allianz Arena.

L’entraîneur du club, Hansi Flick, a célébré son 35e titre en championnat en rasant la piste de danse. Le Bayern Munich a ensuite remporté un match très important contre Cologne, écrasant cette équipe à un score de 5-1. Après le coup de sifflet final, les joueurs ont pu faire toute la fête, se déchaîner complètement et se jeter dessus avec des verres remplis de bière.

Sur les réseaux sociaux, on peut voir de nombreuses vidéos où les joueurs se courent avec les énormes verres avant de se les jeter dessus. Un joueur comme Michael Olise a été copieusement arrosé, ce qui ne l’a pas empêché d’être nommé meilleur joueur de la Bundesliga. L’équipe a ensuite tous passé la nuit ensemble dans une grande salle de bal avant de montrer le trophée aux supporters à l’Hôtel de ville de Munich.

Malgré l’élimination en demi-finale de Ligue des Champions, une saison remplie d’événements importants pour le Bayern Munich





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