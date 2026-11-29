Le Bayern Munich fait face à une crise majeure avec huit joueurs hors d'usage. Konrad Laimer opéré, Manuel Neuer en fin de saison et Joshua Kimmich suspendu aggravent la situation de l'équipe.

Le Bayern Munich confirme une nouvelle aggravation de sa crise d'effectif majeur samedi lors du déplacement à Hambourg. L'international autrichien Konrad Laimer, entré en jeu à la cinquante-deuxième minute, a été obligé de quitter le terrain à la quatre-vingt-septième minute en boitant. Le club munichois a annoncé dimanche qu'il souffre d'une luxation des tendons à la cheville droite et doit être opéré.

Cette blessure grave s'ajoute à une liste d'absents déjà considérable qui handicape sérieusement les ambitions du club bavarois cette saison. Le défenseur de vingt-neuf ans rejoint une série noire de joueurs clés indisponibles pour plusieurs mois. Cette nouvelle absence prive l'entraîneur Vincent Kompany d'une option importante pour la suite du championnat allemand.

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Une liste de blessés record pour le club

Le secteur offensif du Bayern est actuellement décimé par des blessures qui s'étalent sur de longues périodes. Le Ballon d'Or Harry Kane ne devrait pas rejouer avant mars vingt vingt-sept en raison d'une blessure à la cheville gauche. Le jeune talent Ismael Saibari partage le même sort avec une cheville droite blessée, le faisant tabler sur un retour similaire.

Le milieu créatif Jamal Musiala est également absent pour une durée prolongée suite à une blessure à la cuisse droite. Michael Olise a déjà manqué les deux derniers matchs importants contre Lille et Hambourg à cause d'un problème au pied gauche. Ces absites simultanées privent l'équipe de son principal potentiel de buts et de création.

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Sans Manuel Neuer pour la fin de saison

La situation dans les cages reste critique avec le gardien titularisé Manuel Neuer en fin de parcours pour l'année. Le portier de l'équipe de Belgique a blessé son pied droit et ne pourra plus jouer cette année. Cette absence longue durée est un coup dur pour la structure défensive du Bayern Munich.

Heureusement, la situation autour des joueurs qui rentrent graduellement est plus rassurante. Alphonso Davies et Serge Gnabry ont repris l'entraînement en fin de semaine après des blessures à la cuisse gauche. Luis Diaz a également joué ses premières minutes de la saison lors des récents matchs contre Lille et Hambourg.

La suspension de Joshua Kimmich s'ajoute aux problèmes

En plus des blessures physiques, le capitaine Joshua Kimmich doit manquer au moins un match de championnat. Il a été exclu à la quarante-quatrième minute samedi après avoir attrapé les cheveux du joueur de Hambourg Alexander Rössing-Lelesiit. Cet incident a coûté le contrôle de son sang-froid au milieu de terrain après un accrochage violent.

La durée exacte de sa suspension ne sera connue qu'en début de semaine prochaine. Cependant, il sera disponible pour le huitième de finale de la Coupe d'Allemagne contre le Hertha Berlin mardi vingt heures quarante-cinq. Ce match crucial à l'Allianz Arena est crucial pour la suite de la compétition domestique.