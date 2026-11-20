Le Bayern Munich fait face à une crise d'effectif majeure avant le match contre Lille. Harry Kane et Michael Olise sont blessés, mettant en péril la préparation du club.

La préparation du Bayern Munich pour son déplacement en Ligue des Champions contre Lille a été drastiquement compromise par une série de blessures graves survenues lors du récent match de Bundesliga contre le SC Cologne. Le directeur sportif du club, Max Eberl, a confirmé que l'absence de Harry Kane en semaine est désormais certaine. Cette nouvelle critique intervient alors que l'équipe tente de se concentrer sur les enjeux européens majeurs.

Détails de la blessure de Harry Kane

Harry Kane, âgé de 33 ans, a subi une déchirure de la syndesmose à la cheville gauche lors de la vingtème minute de jeu. La blessure est survenue après un contact avec le défenseur de Cologne, Joël Schmied, dans la surface de réparation, suite à un centre ras de terre de Michael Olise. Le joueur anglais a quitté le terrain en boitant et a été remplacé par Tom Bischof, une opération qui a marqué le début des ennuis pour l'effectif bavarois.

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Impact de la blessure d'Ismael Saibari

Cette blessure s'ajoute à un contexte déjà fragile pour l'équipe, puisque l'international marocain Ismael Saibari avait été opéré d'une atteinte similaire à la syndesmose de la cheville droite fin octobre. Saibari avait souffert de cette blessure lors du Klassiker contre le Borussia Dortmund. Son absence est actuellement estimée entre trois et quatre mois, privant l'entraîneur d'une option importante au milieu de terrain.

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La blessure supplémentaire de Michael Olise

La soirée du Bayern Munich a basculé davantage environ vingt minutes après le départ de Kane, lorsque Michael Olise s'est lui aussi blessé. Le Français a heurté le défenseur de Cologne, Tom Krauss, avec le pied gauche lors d'une tentative de reprise de volée à l'entrée de la surface. Cette nouvelle blessure a contraint Olise à quitter le terrain et à céder sa place à Tim Binder au retour des vestiaires, ajoutant une couche de complexité à l'analyse médicale.

Réaction de l'entraîneur et calendrier

Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, a exprimé son inquiétude face à ces blessures multiples dans la zone mixte après le match. Il espère toutefois qu'une mesure de précaution suffira pour que Michael Olise puisse retrouver l'entraînement lundi prochain. L'objectif immédiat est de préparer le déplacement crucial contre Lille en Ligue des Champions prévu ce mercredi, une échéance dont la faisabilité avec un effectif amputé est sérieusement remise en question.