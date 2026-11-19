La fédération belge de l'e-commerce Becom demande l'abrogation de la période d'attente avant les soldes, jugée illégale et désavantageant les sites web belges face à la concurrence étrangère.

La fédération belge de l'e-commerce Becom lance un appel urgent pour la disparition immédiate de la période d'attente réglementant les soldes en Belgique. Cette organisation sectorielle estime que cette règle crée une distorsion de concurrence majeure au détriment des acteurs numériques locaux.

Une réglementation jugée illégale depuis mai

Becom considère que la période d'attente n'est pas conforme au droit européen, suivant l'avis émis par des juristes experts. Cet appel intervient peu de temps avant le début de la nouvelle période d'attente, fixée au 1er décembre prochain, ce qui génère une incertitude juridique pour les commerçants. La Fédération rappelle que cette disposition figure encore dans la législation, bien que son application soit contestée.

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La situation découle d'un arrêt rendu par le Conseil d'État au mois de mai dernier. Cette juridiction avait alors rendu de facto caduque la réglementation belge relative aux soldes. L'annulation concernait les amendes infligées à des chaînes de magasins de vêtements ayant utilisé le terme " soldes " hors des périodes légales de janvier et juillet. Le motif invoqué était la non-conformité de la législation belge avec le droit européen.

Désavantage compétitif face aux voisins

Greet Dekocker, la directrice générale de la fédération belge de l'e-commerce, souligne l'asymétrie de traitement entre les acteurs nationaux et internationaux. Les webshops étrangers, notamment ceux basés aux Pays-Bas ou en Allemagne, peuvent continuer à proposer librement leurs promotions pendant cette période d'attente. En revanche, les conditions strictes s'appliquent aux réductions sur les vêtements, les chaussures et la maroquinerie pour les vendeurs belges.

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Greet Dekocker avertit que si la législation reste en vigueur, les commerçants belges ne pourront pas rivaliser à armes égales avec leurs concurrents frontaliers. Cette situation risquerait d'entraîner un exode rapide des activités de commerce en ligne vers les pays voisins. La fédération craint une perte de part de marché significative pour l'économie numérique locale.

Appel à l'action du SPF Économie

Becom demande aux décideurs politiques de supprimer de la législation les dispositions relatives aux soldes et à la période d'attente. L'organisation s'oppose à toute nouvelle législation supplémentaire, estimant que l'économie numérique y est souvent laissée de côté. David Clarinval, ministre fédéral de l'Économie (MR), aurait déjà initié des travaux pour une nouvelle proposition.

La fédération exige que le Service public fédéral (SPF) Économie précise, avant le 1er décembre, s'il compte effectivement maintenir la période d'attente. Becom plaide également pour des contrôles équivalents des webshops belges et étrangers. Cette mesure viserait à restaurer un niveau de jeu sain sur le marché digital national et à protéger les intérêts des consommateurs et des entreprises locales.