Ministre Rob Beenders annonce une récupération de 306,3 millions d'euros par la lutte anti-fraude sociale, marquant une hausse de 10,7%.

Le ministre fédéral de la Lutte contre la fraude sociale, Rob Beenders, a annoncé que les services d' inspection sociale avaient réussi à récupérer 306,3 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de l'année en cours. Cette somme représente une augmentation significative de 28,5 millions d'euros, soit une progression de 10,7 % par rapport à la même période de l'année précédente. Ces chiffres soulignent l'intensification des efforts déployés par l'État pour protéger les finances publiques et garantir l'équité du système de sécurité sociale.

Résultats financiers détaillés par catégorie

Le total de 306,6 millions d'euros de résultats financiers provient de différentes sources de récupération et de sanctions. La part la plus importante s'élève à 206,8 millions d'euros, correspondant aux cotisations sociales supplémentaires recouvrées auprès d'employeurs qui ne versaient pas ou incorrectement leurs contributions. Ces manquements privent les travailleurs de la protection sociale à laquelle ils ont légalement droit.

Also read Lutte anti-fraude : L'IRE ouvre 151 dossiers sur les titres-services

Un montant de 59,4 millions d'euros a été récupéré ou empêché concernant les allocations indûment versées aux bénéficiaires. Enfin, la lutte contre les factures abusives présentées par les prestataires de soins de santé a permis de récupérer 28,7 millions d'euros. Cette dernière catégorie a également entraîné l'application de 3 millions d'euros d'amendes supplémentaires.

Stratégie de contrôle et inspections menées

Pour atteindre ces résultats, les services d'inspection sociale ont conduit 10 650 contrôles conjointes durant les neuf premiers mois de 2026. Ces opérations impliquent souvent plusieurs instances administratives pour vérifier la conformité des entreprises et des individus. Une inspection sur trois a permis de constater des infractions, indiquant une présence ferme des autorités dans le terrain.

Advertisement

Au-delà des contrôles physiques, les inspecteurs ont également mené 113 197 enquêtes individuelles pour identifier les fraudes complexes. Cette double approche combinant la présence sur le terrain et les investigations approfondies permet de cibler efficacement les pratiques abusives. Le bilan montre que la moitié des contrôles menés se sont soldés par un résultat positif, confirmant l'efficacité de la stratégie actuelle.

Position du ministre et sanction des fraudeurs

Rob Beenders justifie cette politique rigoureuse par la nécessité absolue de protéger la sécurité sociale. Il souligne que, dans un contexte de restructuration budgétaire, il est inacceptable que des profiteurs contournent leurs obligations. Le ministre affirme que la société ne tolérera pas ces écarts de conduite, ce qui se traduit par un durcissement des sanctions.

Les infractions constatées ont conduit à l'imposition d'un total de 11,8 millions d'euros d'amendes. Ces sanctions financières visent à punir les contrevenants et à dissuader toute tentative future de fraude. L'objectif affiché est de rééquilibrer les comptes tout en restaurant la confiance des citoyens dans le système de protection sociale.

Perspectives et axes d'intervention futurs

En plus de ces résultats, le ministre a annoncé des orientations spécifiques pour les mois à venir. Les services d'inspection sociale concentreront leurs efforts supplémentaires sur le secteur de la surveillance au cours du mois de décembre. Cette cible prioritaire répond à la demande des autorités pour sécuriser les marchés publics et les services contractés.

Advertisement

Ces annonces s'inscrivent dans une volonté de maintenir une pression constante sur les acteurs économiques et les bénéficiaires d'allocations. La transparence sur les montants récupérés sert également de message clair aux éventuels fraudeurs potentiels. Les autorités comptent sur cette dynamique pour continuer à assurer l'intégrité financière de l'État dans les années à venir.