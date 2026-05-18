Belastinggeld: waar vloeit het naartoe?

De WinWin-redactie beantwoordt vragen over de uitgaven van belastinggeld en de verschillen tussen pensioensparen en beleggen in ETF's.

Wat gebeurt er met ons belastinggeld? Gemiddeld gaat 52 procent van het bruto inkomen van de Belg naar de staatskas, iets meer dan de helft dus.

Maar waar vloeit dat geld dan naartoe? Die vraag kreeg de WinWin-redactie verschillende keren van de luisteraars. De FOD Financiën, die instaat voor de ophaling van de personenbelasting is duidelijk: een groot deel van het belastinggeld gaat naar de uitbetaling van de pensioenen. Ruim 21 procent van alle belastinginkomsten en sociale bijdragen wordt hiervoor gebruikt.

De op één na grootste uitgavenpost is de gezondheidszorg, goed voor zo'n 15 procent van alle overheidsuitgaven. Gevolgd door het onderwijs, verantwoordelijk voor bijna 12 procent van het totale budget. Bijna de helft van alle overheidsuitgaven gaat naar deze drie domeinen. Jammer genoeg is er geen eenduidig antwoord op die vraag.

"Beiden hebben voor- en nadelen", zegt Kenneth De Beckker, professor Financiële Economie aan de KU Leuven en Open Universiteit. Bij pensioensparen heb je natuurlijk het belastingvoordeel van 30 procent dat je bij investeren in ETF's, of fondsen die de voordelen van meerdere aandelen en beleggingsfondsen combineren, niet hebt.

Anderzijds zal je bij pensioensparen wel 8 procent belastingen moeten betalen op zowel je gespaarde kapitaal als rendement vanaf het moment dat je 60 jaar wordt en geef je er dus opnieuw een deel van af.

"Er zijn bij pensioensparen enkele beperkingen die je niet hebt bij beleggen in ETF's. Bij die laatste kan je bijvoorbeeld ook investeren in Amerikaanse aandelen die meer opbrengen dan Europese aandelen.

" Om die reden kan het volgens De Beckker interessant zijn om met ETF's aan de slag te gaan. Toch blijft pensioensparen voor velen een goed idee: het is eenvoudig, stimuleert je om consequent te investeren op lange termijn én zorgt het ervoor dat je een goede relatie behoudt met je bank. Als je tijdens de lenteschoonmaak je kledingkast opruimt en oude kleren verkoopt, dan betaal je daar geen belastingen op.

Maar ga je langs in je straat om kleren op te halen en verkoop je die doelbewust door om winst te maken? Dan is het een handel en moet je er wel belastingen op betalen. Alleen de winst is belast, dus je mag daar eerst je kosten van aftrekken. Al zal het een hele klus zijn om die kosten te bewijzen.

Er bestaat nochtans een vrijstelling voor garageboxen, parkeerplaatsen of kelderruimtes die wel een apart kadastraal inkomen hebben, maar die bij de eigen woning horen en niet verhuurd worden. De vrijstelling geldt wanneer die garage(box) door haar onmiddellijk nut als één geheel met de eigen woning kan worden beschouwd. Elke situatie wordt geval per geval beoordeeld en daarvoor houden we rekening met de aard, de ligging, de oppervlakte en de waarde van de garage(box).

De garage hoeft niet te grenzen aan de woning en ook niet in dezelfde straat te liggen. Toch vangt Nicole bot bij de fiscus. Dit is schandalig. Als Nicole één woning heeft en daarnaast, bij haar om de hoek, één garage, dan lijkt het mij duidelijk dat die gewoon bij die woning hoort





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Belastinggeld Uitgaven Pensioensparen Beleggen In ETF's Fiscale Voordelen Limieten Garageboxen Belasting Kosten Vrijstelling

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WinWin en FOD Financiën slaan handen in zijdel voor Vlamingen en BrusselarenWinWin samen met de FOD Financiën steunt Vlamingen en Brusselaren voor de belastingaangifte in mei.

Read more »

LIVE Belastingspecial WinWin: moet je extra belastingen betalen op je garagebox?LIVE Volg hier de beste tips en het laatste nieuws uit de Belastingspecial van VRT-consumentenprogramma WinWin.

Read more »

LIVE Belastingspecial WinWin: betaal je belastingen op tweedehands spullen die je verkoopt?LIVE Volg hier de beste tips en het laatste nieuws uit de Belastingspecial van VRT-consumentenprogramma WinWin.

Read more »

LIVE Belastingspecial WinWin: brengt pensioensparen meer of minder op dan investeren in ETF's?LIVE Volg hier de beste tips en het laatste nieuws uit de Belastingspecial van VRT-consumentenprogramma WinWin.

Read more »