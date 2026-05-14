Belge brûlé en sauvant son frère dans un incendie

Un adolescent belge a été brûlé au deuxième degré lors de son acte de bravoure pour sauver son frère dans un incendie au bar Constellation de Crans-Montana en Suisse. Le ministère public valaisan refuse de reconnaître ce jeune homme comme victime directe de l'incendie, car il a décidé de retourner dans les flammes pour sauver son frère.

C'est un drame qui a secoué le monde entier. Le soir du nouvel an pour passer à l'année 2026, un incendie se déclenchait au bar Constellation de Crans-Montana en Suisse avec un lourd bilan : 41 morts et 115 blessés graves.

Parmi eux, deux Belges, deux frères. Lors de ce tragique évènement, l'un des deux frères parvient à sortir du bâtiment en proie aux flammes. Une fois dehors, il réalise que son frère n'est pas encore sorti et décide d'aller le rechercher afin de le sauver. Il réussit à l'extraire du Constellation mais est brûlé au deuxième degré.

Quatre mois après les faits, le ministère public valaisan refuse de reconnaître ce jeune belge comme victime directe de l'incendie. Cette décision a des conséquences importantes, surtout au niveau des droits à l'indemnisation, ou au dépôt de plainte. Loïc Parein, avocat de la famille concernée estime que cela est incompréhensible. Nous ne parlons pas d'un pompier, pour lequel d'autres principes s'appliquent, mais d'un adolescent qui se trouvait lui-même au cœur de l'événement en tant que victime





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