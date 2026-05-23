Belge de 62 ans qui souffrait d'Alzheimer retrouvé sain et sauf après plusieurs semaines d'absence

Un Belge de 62 ans qui souffrait d'Alzheimer a été finalement retrouvé sain et sauf plus d'une semaine après une visite à ses proches dans la commune de Saint-Genou, en France. L'associationVlaamse Reddingshonden a proposé d'aider les proches et a participé aux recherches grâce à la collaboration avec les forces de l'ordre et à l'aide précieuse d'un drone.

C'était le 13 mai dernier, où on annonçait la disparition d'un randonneur belge de 62 ans. Ce dernier a été finalement retrouvé sain et sauf plus d'une semaine après, le tout grâce à une association belge.

Un Belge de 62 ans qui souffre d'Alzheimer a été porté disparu le 13 mai dernier lors d'une visite à ses proches dans la commune de Saint-Genou, en France, dans le département de l'Indre. Après l'avertissement de disparition donné par ses proches, les forces de l'ordre locales avaient immédiatement lancé des recherches, avec des chiens pisteurs et un hélicoptère. Après des recherches infructueuses, l'association Vlaamse Reddingshonden (chiens de sauvetage flamands) a proposé d'aider les proches.

Grâce à la collaboration avec les forces de l'ordre et à l'aide précieuse du drone d'un habitant de la commune, l'homme de 62 ans a été retrouvé à 25 kilomètres de sa dernière apparition, dans un état préoccupant. Ses jours ne sont désormais plus en danger





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