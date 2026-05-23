Belge infectiologue en RDC à la recherche de nouveaux traitements contre Ebola

Le vidéo-reportage suit l'incursion d'un infectiologue belge dans la RDC en mission d'urgence pour aider à interrompre la propagation de l'épidémie d'Ebola. Ce spécialiste a plusieurs années d'expérience sur le terrain et part avec les équipements nécessaires pour mettre en place des essais cliniques et contribuer efficacement à la lutte contre la maladie.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'épidémie d' Ebola en République démocratique du Congo représente un risque très élevé et qu'elle a élevé le niveau d'alerte de la situation sanitaire à son niveau maximal.

Une équipe de spécialistesurge d'intervention, avec l'aide d'un infectiologue belge qui se préparera à y participer. Ce médecin belge partira pour la RDC le dimanche et part avec un grand pack d'équipements médicaux et de diagnostic pour être opérationnel dès son arrivée. L'objectif de son équipe est notamment de mettre en place un essai clinique pour évaluer de nouveaux traitements contre Ebola. Les conditions de travail sur place sont particulièrement éprouvantes, avec des températures pouvant atteindre 31 degrés.

Le contexte sécuritaire de la région est également tendu, en raison des violences causées par des groupes armés





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