Belge: Le ministre de la Santé planifie la fermeture de 39 hôpitaux généraux

Le ministre de la Santé est préoccupé par la pénurie de personnel et par la croissance de la population âgée. La situation des soins de santé dans les zones rurales est particulièrement préoccupante.

Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke , a présenté mercredi une réflexion précoce sur la réorganisation du paysage hospitalier belge. Cette réflexion est menée en face du vieillissement de la population et de la pénurie de personnel.

En mars 2025, la Conférence interministérielle Santé a demandé une réflexion qui s'est entamée suite à la mise en place d'un groupe d'experts. Ils ont fait l'un des premiers rapports complétés par une simulation.

'La Libre' a révélé début mai que 39 hôpitaux généraux pourraient disparaître en Belgique, dont 18 en Wallonie. Ces établissements sont menacés dans leur forme actuelle et pourraient voir leur offre réduite. Les départements francophones ont exprimé leur inquiétude, plutôt que d'exigences, à l'occasion du débat





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