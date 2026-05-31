Belgen opgelet: Multi-level marketing platform Validus beloofde hoge rendementen, maar bleek een valkuil

Het beleggingsplatform Validus beloofde hoge rendementen tot 300 procent op 60 weken tijd en organiseerde fysieke en digitale presentaties om Belgen van Marokkaanse afkomst te verleiden. Potentiële beleggers kregen altijd een unieke investeringskans en onrealistisch hoge rendementen voorgeschoteld. De grootste investeerders of de mensen die de meeste nieuwe investeerders binnenhalen, kregen geschenken aangeboden, zoals luxereizen, ontmoetingen met de CEO's van Validus, Rolex-horloges of een Lamborghini. Hoe groter de investering, hoe groter de beloning. Het contact met Validus gebeurde vooral via Telegram, maar er was ook een WhatsApp-groep voor de Belgen. De website van Validus blijkt al een tijdlang niet meer actief te zijn. De ronselaars van Validus in België verdwijnen van de radar, maar enkele Belgische spilfiguren posten nog regelmatig beelden van exotische vakanties op luxebestemmingen. De 2 topmannen van Validus werken vanuit Dubai en het Verenigd Koninkrijk: Parwiz Daud en Mansour Tawafi. Beide heren hebben intussen nieuwe, gelijkaardige ondernemingen opgestart, die zijn gevestigd in Dubai en Thailand.

