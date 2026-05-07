Belges en bonne santé malgré alerte sanitaire internationale

Tous les passagers, y compris les deux Belges, ne présentent aucun symptôme et sont en bonne santé, selon le SPF Santé publique. Un mécanisme européen de solidarité a été déclenché afin d'organiser le rapatriement des deux Belges. Les passagers et le personnel de bord seront d'abord désembarqués à Tenerife, en Espagne. D'ici là, ils restent en quarantaine dans leurs cabines avec des mesures d'hygiène strictes.

Actuellement, tous les passagers, y compris les deux ressortissants belges, ne présentent aucun symptôme et sont donc en bonne santé , souligne le SPF Santé publique.

Un mécanisme européen de solidarité a été déclenché afin d'organiser le rapatriement des deux Belges. Les passagers et le personnel de bord seront d'abord désembarqués à Tenerife, en Espagne. D'ici là, ils restent en quarantaine dans leurs cabines avec des mesures d'hygiène strictes. À l'heure actuelle, le risque pour la santé publique est considéré comme très faible, ajoute le service public.

Le MV Hondius, battant pavillon néerlandais, fait l'objet d'une alerte sanitaire internationale depuis le week-end dernier, lorsque l'agence sanitaire des Nations unies, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a été informée que trois passagers étaient décédés et que la cause suspectée était l'hantavirus. Le couple de Néerlandais avait voyagé au Chili, en Uruguay et en Argentine, avant d'embarquer sur le navire, selon les autorités sanitaires argentines.

Selon l'OMS, la période d'incubation de l'hantavirus, un virus rare sans traitement ni vaccin, est comprise entre une et six semaines





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