Belges fermement engagés dans la lutte contre le changement climatique : une enquête révèle une forte opposition à tout ralentissement de la transition

Une nouvelle enquête nationale révèle que les Belges considèrent le changement climatique comme une priorité majeure et s'opposent à toute pause dans les efforts de transition écologique, malgré les difficultés économiques. La majorité souhaite une action urgente et une répartition équitable des efforts.

Le changement climatique continue de préoccuper fortement les citoyens belges, qui s'opposent à toute idée de ralentissement de la transition écologique , selon les résultats de la sixième enquête nationale sur le climat menée par le SPF Santé publique.

Cette étude, réalisée entre début janvier et fin février 2026 auprès d'un échantillon représentatif de 1.609 Belges, révèle que les questions environnementales occupent la troisième place des préoccupations majeures de la population (72%), surpassées uniquement par l'inflation (81%) et les impôts et taxes (75%). L'immigration (59%) et l'emploi (54%) sont considérées comme moins urgentes. Les enquêtes successives confirment une priorité constante accordée à l'environnement et au climat dans l'opinion publique belge.

Face aux appels récents de certains responsables politiques européens et belges à «mettre sur pause» les mesures de transition climatique, invoquant les difficultés rencontrées par l'industrie européenne, les Belges ne semblent pas partager cette opinion. Plus de huit Belges sur dix estiment que la Belgique et l'Union européenne doivent au minimum maintenir le rythme actuel des efforts, voire l'accélérer. Une large majorité (78%) considère le dérèglement climatique comme un problème nécessitant une action «urgente».

Le ministre fédéral de la Mobilité, du Climat et de la Transition environnementale, Jean-Luc Crucke, souligne la clarté et la force des résultats de l'enquête, qui démontrent une attente constante de la population en matière d'action climatique, tant pour l'adaptation que pour l'atténuation. Au sein des préoccupations environnementales, le changement climatique arrive en tête de liste pour 72% des Belges, mais reste derrière la disparition des forêts tropicales (79%), la pollution de l'eau (77%) et de l'air (75%), les risques liés aux produits chimiques et substances dangereuses (75%), la prolifération des espèces exotiques invasives (75%) et la pollution des sols (74%).

L'inquiétude concernant le frelon asiatique et la présence de PFAS dans l'environnement se reflète certainement dans ces réponses. L'enquête confirme également un large consensus sur l'origine anthropique du réchauffement climatique (73% attribuent ce phénomène à l'activité humaine, en accord avec les données scientifiques), bien que 17% estiment qu'il a une origine naturelle. Seule une minorité (2%) nie l'existence même du réchauffement climatique.

De plus, une majorité significative (70%) estime que les pouvoirs publics doivent lutter contre la désinformation à ce sujet. L'enquête révèle également que 67% des personnes interrogées pensent que nos modes de vie doivent évoluer «de manière significative» pour faire face au dérèglement climatique.

Cependant, une répartition équitable des efforts est perçue comme une condition essentielle à l'acceptation de ces changements (61% des répondants). Si 66% approuvent des mesures structurelles comme une taxe carbone sur les importations et 63% soutiennent un objectif de 45% d'énergies renouvelables d'ici 2030, l'adhésion est plus mitigée pour les mesures ayant un impact direct sur la vie quotidienne.

L'interdiction des nouvelles voitures thermiques à partir de 2035 n'est soutenue que par 30% (contre 44% d'opposition), et un prix du CO2 pour les ménages et les petites entreprises à partir de 2027 n'est approuvé que par 29% (42% étant contre). Ces résultats soulignent la nécessité d'une approche équilibrée et juste pour garantir l'adhésion de la population à la transition écologique





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Changement Climatique Belgique Transition Écologique Enquête Opinion Publique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Syndicats belges présentent des alternatives aux choix budgétaires du gouvernementCSC, FGTB et CGSLB ont présenté quatorze propositions alternatives aux mesures budgétaires fédérales, axées sur une fiscalité plus juste et la prise en compte de tous les revenus pour renflouer les caisses de l'État. Ils dénoncent les coupes budgétaires et le transfert de la charge fiscale vers les travailleurs.

Read more »

Crise du textile : les associations belges submergées et l'essor de solutions innovantesLes associations caritatives belges sont confrontées à un afflux massif de vêtements usagés dû à l'ultra fast fashion. Une solution innovante, IsoFabric, propose de transformer ces déchets textiles en isolant thermique et acoustique pour la rénovation énergétique des bâtiments.

Read more »

Royaume-Uni : Une loi historique pour une génération sans tabac, la Belgique adopte une approche différenteLe Royaume-Uni adopte une loi interdisant la vente de cigarettes aux personnes nées après 2008, tandis que la Belgique poursuit son objectif d'une génération sans tabac avec une stratégie axée sur la prévention et la réduction de l'accessibilité.

Read more »

Camionnette s'encastre dans une maison à Dudzele : une famille évite le drameUne camionnette a percuté une maison à Dudzele, près de Bruges, dans la nuit de jeudi à vendredi. Miraculeusement, les quatre occupants de la maison n'ont pas été blessés. Le conducteur aurait consommé de l'alcool.

Read more »

Justine Henin : Le tennis belge sur une voie positive avec une nouvelle génération prometteuseJustine Henin analyse l'état actuel du tennis belge, saluant les progrès réalisés et l'émergence de jeunes talents prometteurs. Elle souligne l'importance de la dimension mentale, de la constance et d'une approche positive pour atteindre le sommet.

Read more »

Décès de Cristian Camilo Munoz après une infection suite à une chuteLe coureur cycliste colombien Cristian Camilo Munoz est décédé des suites d'une infection grave contractée après une chute lors du Tour du Jura. Son état s'est rapidement dégradé malgré une intervention chirurgicale. L'équipe Nu Colombia s'est retirée du Tour des Asturies en hommage au coureur.

Read more »