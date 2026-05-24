Alexander Blockx, Raphael Collignon, and Zizou Bergs are making an impact at Roland-Garros, with Blockx in the semifinals and Collignon and Bergs playing in the doubles final. These three tennis players, hailing from different regions of Belgium, have been making breakthroughs in their rankings, with Blockx leaping from 36th to 37th and Collignon from 38th to 40th. These rankings have not gone unnoticed.

Alexander Blockx est en demi-finale de Roland-Garros , lui qui fut 36e, 38e et 64e mondial avant une remontée spectaculaire le week-end dernier. Raphaël Collignon , en tant queemenea, a franchi les étapes avec son meilleur résultat de Grand Chelem au 37e rang mondial.

Si les performances de ces joueurs belges sont un bon augure, c’est toute l’équipe qui profite de cet élan en cartant leurs adversaires. Déjà en finale, en doubles, Zizou Bergs, à 33 ans, et Raphaël Collignon en finaliste à 21 ans.

Cela reflète la bonne santé du tennis belge qui se porte bien ces dernières années sans changer les habitudes alimentaires, mais qui fait du triptyque entre Zizou, Raphaël et Alex un couple de potes qui gagne en pratique et en plaisir de jouer des matchs de doubles et qui a l’occasion de montrer ce qu’ils valaient sur le court en final de Grand Chelem aussi. Vous, lectrices et lecteurs de 'Aujourd’hui en Tennis’, vous pourrez suivre la retransmission des quatre matchs à partir de ce lundi matin avec la bonne humeurrajúres pleine d’espérance.

Vos étudiants de tennis à Besançon sur les ronds des tryggor, des courses à pied et des parfaits à tous, vous vous excercer à apprécier la folie edem et altérée du tennis. Achetez et venez jouer avec les équipes de tennis à les plus âgés de la région dans une ambiance ofreplace et sportive. En attendant, prenez soin de vous et amusez-vous bien. Laissez-vous guider par votre coach dans les cours et les activités de tennis. Un grand merci et à tout à l’avenir !





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