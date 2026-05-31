Belges pessimistes sur les perspectives économiques et la situation sociale

Une enquête nationale révèle que la grande majorité des Belges est pessimiste sur les perspectives économiques et la situation sociale. Les sondés estiment que la situation économique et sociale s’est détériorée, et que la situation va encore s’aggraver à l’avenir. Les Belges ont également un sentiment négatif de la communauté et croient que les communautés se désagrègent et que les personnes qui leur ressemblent en sont les victimes.

Sur le marché de Soignies, nous rencontrons Antoine Gobert. Cet employé âgé de 30 ans, travaille depuis ses 15 ans.

'J’ai un salaire, mais il n’est pas mirobolant. Aujourd’hui, ce n’est pas vivre que nous faisons, c’est survivre. Quand je discute avec mon papa, alors bien sûr l’époque n’est pas la même, mais il me disait qu’il travaillait, pouvait mettre de l’argent de côté et profiter de la vie. Ils savaient vivre à l’époque.

Moi, je dois tous les mois aller piocher dans mon compte épargne pour payer mon loyer, mes factures et manger correctement. Honnêtement, c’est compliqué',Comme Antoine, de nombreux Belges partagent ce même sentiment de déclin économique. 61% des Wallons et 57% des Bruxellois sont convaincues que la situation économique des personnes comme elles s’est détériorée. Een Flandre, plus de la moitié des sondés (52%) le pense aussi.

L’Enquête nationale 2026 : les Belges ressentent la crise économique, soutiennent la réforme du chômage mais rejettent l’indexation plafonnée à 4000 euros bruts Déjà présents lors de notre enquête en 2025, ce pessimisme sur les perspectives économiques - et notamment celles liées au pouvoir d’achat - se sont encore plus marqués en 2026. 69% des Bruxellois, 75% des Wallons et 64% des Flamands expriment ce fort sentiment de crise. Dans chaque région, au moins deux tiers des personnes interrogées estiment que notre économie va dans la mauvaise direction.

À cette affirmation, 63% des Wallons et 55% des Bruxellois trouvent que les communautés se désagrègent et qu’elles-mêmes, ainsi que les personnes qui leur ressemblent, en sont les victimes. Ce sentiment de régression sociale est légèrement plus faible au nord du pays, en Flandre avec 54%. À noter que l’indice socio-économique des sondés a pesé dans ses résultats, les personnes à faibles revenus se sentent beaucoup plus laissé-pour-compte que celles à revenus plus élevés, et ce dans tous les domaines.

Dans l’Enquête nationale, alors que la nostalgie est le sentiment que le passé était meilleur, l’optimisme et le pessimisme concernent les attentes du futur. Comment les Belges envisagent-ils l’avenir ? Une large majorité de la population voit l’avenir plutôt sombre. 65% des Flamands sont pessimistes. Côté francophone, ce sont même trois quarts des Bruxellois (74%) et des Wallons (78%) qui le sont également.

Les Belges estiment que la situation est aujourd’hui moins bonne qu’auparavant à bien des égards (nostalgie), mais ils sont nombreux à penser que la situation ira encore en se détériorant à l’avenir.

'Ce qui nous marque dans cette enquête cette année, c’est cette une impression qu’ont les gens. C’est que, mais aussi que qu’il n’y a pas de perspectives que ça va aller mieux à court terme. Et donc on n'est - que ce soit en regardant en arrière, maintenant ou vers l’avant - pas du tout dans un tableau qui est très rose.

Et nous constatons que plus les gens sont pessimistes, plus ils vont avoir tendance à dire qu’ils voteront probablement pour des partis qui critiquent radicalement le système, qu’il s’agisse du PTB au sud du pays ou le PVDA et du Vlaams Belang au nord du pays', explique Jean-Benoît Pilet, Professeur de Science-politique à l’Université libre de Bruxelles, maître d’œuvre de l’Enquête nationale côté francophone. Prise ensemble, ces deux mesures concernant le passé et l’avenir donnent une image sombre de la façon dont les Belges perçoivent le monde. Connectez-vou





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