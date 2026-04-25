Belges préoccupés par l'environnement, mais réticents aux mesures contraignantes

Une enquête révèle que l'environnement est une préoccupation majeure pour les Belges, mais que le soutien aux mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique est nuancé, notamment en ce qui concerne les impacts directs sur le quotidien.

Une enquête représentative menée auprès de 1609 Belges révèle que l'augmentation des prix et les taxes dominent les préoccupations de la population. Cependant, l'environnement se positionne comme une préoccupation majeure, touchant 72% des répondants, un chiffre légèrement inférieur aux pics de 2017 et 2005 mais supérieur à l'inquiétude suscitée par la sécurité, l'emploi ou l'immigration, des thèmes pourtant souvent mis en avant dans les débats politiques.

Le changement climatique, en particulier, préoccupe 72% des personnes interrogées, surpassé seulement par la disparition des forêts tropicales. Un consensus frappant émerge : 73% des Belges sont convaincus que le changement climatique est le résultat des activités humaines, impliquant ainsi la possibilité d'agir pour atténuer ses effets. Le transport est identifié comme un contributeur significatif au problème, et une diminution générale de l'utilisation des différents modes de transport a été observée.

Malgré une prise de conscience environnementale croissante, l'enquête met en lumière une certaine réticence face aux mesures concrètes susceptibles d'impacter directement le quotidien des citoyens. Si une majorité soutient les objectifs de neutralité climatique pour l'Europe et la Belgique d'ici 2050, ainsi que l'accélération de la transition énergétique, l'idée d'une interdiction des voitures thermiques en 2035 ne rencontre qu'un soutien limité (30%), avec une opposition significative (44%).

De même, l'imposition de taxes carbone aux particuliers et aux PME est largement rejetée. Cette divergence souligne la nécessité d'une approche équilibrée, combinant des mesures structurelles ambitieuses avec des incitations et des alternatives accessibles pour encourager les changements de comportement individuels. Le SPF Santé publique insiste sur l'importance de rendre les options durables, telles que les véhicules électriques et les pompes à chaleur, plus abordables et attrayantes.

L'étude révèle également que la majorité des Belges (deux tiers) reconnaissent la nécessité de changements significatifs dans leur mode de vie pour faire face au dérèglement climatique, à condition que les efforts soient répartis équitablement. Un autre point important est la confiance accordée aux sources d'information : les médias traditionnels sont largement privilégiés par rapport aux réseaux sociaux et aux influenceurs pour s'informer sur les questions climatiques.

Cette préférence pour des sources d'information fiables et vérifiées est un indicateur positif de la volonté des citoyens de se forger une opinion éclairée sur un sujet complexe et crucial pour l'avenir. L'enquête, d'une ampleur de 90 pages, confirme ainsi la complexité des perceptions et des attentes des Belges en matière d'environnement et de lutte contre le changement climatique, soulignant la nécessité d'une politique climatique ambitieuse, juste et transparente





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Changement Climatique Environnement Belgique Enquête Transition Énergétique

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