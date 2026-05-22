The number of beneficiaries of food aid in Belgium has almost doubled in the past decade, with a significant increase in the past three decades. The aid can take various forms, including food parcels, social restaurants, social supermarkets, meals provided in shelters, informal assistance, and financial assistance. The increase in demand is attributed to government decisions regarding unemployment and budget cuts.

Adossé contre le mur, son caddie à la main, Andrei* attend son tour. Dans ce hangar des Restos du Coeur de Laeken, c’est le jour de la distribution hebdomadaire des colis alimentaires.

Cet immigré roumain sans emploi, père de sept enfants, vient ici depuis quelques mois. À ses côtés, il y a Rachid*. Ce retraité de 84 ans, vient aussi seulement depuis un an. Avec sa pension de 1400 euros par mois, difficile pour ce Belgo-Marocain de joindre les deux bouts : un jeune Ukrainien arrivé en Belgique en décembre 2025 avec sa mère et sa sœur, vient tous les mercredis.

C’est difficile d’acheter de la nourriture en ce moment. Ici, c’est bien moins cher que dans les magasins, donc ces colis sont vitaux pour ma famille. Moyennant un forfait de 2 euros par personne, le jeune homme de 22 ans repart avec une cagette de légumes, fruits frais, pain et quelques autres denrées. Diminution d’un tiers du budget fédéral pour l’aide alimentaire en 2026 : On est très inquiets.

Oleksand, Andrei ou Rachid ne sont pas les seuls à être venus allonger les files de distribution de colis alimentaires en Belgique. Selon une étude inédite de la Fédération des Services Sociaux (FdSS), le nombre de bénéficiaires d’aide alimentaire a presque doublé en 10 ans, tandis qu’il a été multiplié par près de quatre en 30 ans (+ 251%). La population belge, quant à elle, n’a augmenté que de 16% ces trois dernières décennies.

Cela signifie qu’une part significative de la population a commencé à recourir à l’aide alimentaire depuis la fin des années 90 et celle-ci se chiffre en centaines de milliers de personnes. Cette aide peut revêtir plusieurs formes : colis, restaurants sociaux, épiceries sociales, repas fourni dans un abri de jour/nuit, aide informelle ou encore aide financière sécurisant indirectement des montants pour les achats alimentaires.

Pour Sohade El Fahidi, responsable du centre de distribution alimentaire des Restos du Coeur de Laeken, cette hausse trouve ses racines quelques années en arrière. Puis arrivent aujourd’hui les décisions du gouvernement par rapport au chômage





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